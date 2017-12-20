Все уходят от нас с елочкой и хорошим настроением: как идет торговля на елочных базарах

Новости Беларуси. Бойкая торговля лесными красавицами развернулась по всей стране. Елочные базары предлагают белорусам новогодние деревья, как говорится, на любой вкус: высокие и не очень, пушистые и постройнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активная продажа идет и в Бресте. Купить зеленую красавицу можно в любом районе города. Многие горожане решили не откладывать приобретение главного символа праздника на потом. Тем более что цены на колючих красавиц не кусаются.

Екатерина Китаевская, житель Бреста: Небольшая такая невысокая квартира, небольшая пышная желательно, но елки красивые здесь, да. Есть из чего выбрать, радует, что живые, потому что искусственные уже надоели. Ну и что, что осыпаются, уберем.

Игорь Игумнов, продавец:

Люди идут и выбирают, и покупают. Все уходят от нас с елочкой и хорошим настроением.

Быстрее всего раскупают елки средних размеров и с пушистыми кронами. Впрочем, времени определиться и купить еще достаточно. Елочные базары будут работать до самой новогодней ночи.