«Это моя любимая деревня. Хочу здесь всегда быть». Почему белорусская молодёжь активно переезжает в агрогородки?
Это сейчас в деревнях и агрогородках полный соцпакет. В горячую пору открываются даже детские группы ночного пребывания. Так что родители, которые сражаются за урожай, без волнения за своих малышей могут работать.
«Агрогородки – это чудо, то, которое давно ждали крестьяне». Что изменилось в белорусской деревне?
О жизни в белорусских деревнях рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Нина Петрукович, заведующая ясли-сад агрогородка Клепачи Брестской области:
Наше учреждение открыто в 1975 году, но новый импульс к развитию мы получили в 2007 году в результате модернизации. Нам были предоставлены средства по президентской программе развития села.
Беби-бум у нас случился в 2007-2008 годах, когда прошла эта модернизация, когда появилось новое жилье, стали строить. когда стала приезжать молодежь.
Это агрогородок Клепачи на окраине Беловежской пущи. Главный работодатель здесь – хозяйство «Журавлиное». Молодежь сюда переезжает активно. Ведь здесь есть все для комфортной жизни.
Это моя любимая деревня.
А что ты здесь делаешь, куда ты ходишь?
В садик, на танцы. Хочу здесь всегда быть.
Зинаида Усик, заместитель директора по идеологической работе ОАО «Журавлиное» Брестской области:
Попасть к нам престижно. Это и жилье – индивидуальные домики приусадебного типа, и вся необходимая инфраструктура: Дом культуры, музыкальная школа, школа с бассейном.
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