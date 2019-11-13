«Это моя любимая деревня. Хочу здесь всегда быть». Почему белорусская молодёжь активно переезжает в агрогородки?

О жизни в белорусских деревнях рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Это сейчас в деревнях и агрогородках полный соцпакет. В горячую пору открываются даже детские группы ночного пребывания. Так что родители, которые сражаются за урожай, без волнения за своих малышей могут работать.

Нина Петрукович, заведующая ясли-сад агрогородка Клепачи Брестской области:

Наше учреждение открыто в 1975 году, но новый импульс к развитию мы получили в 2007 году в результате модернизации. Нам были предоставлены средства по президентской программе развития села.

Беби-бум у нас случился в 2007-2008 годах, когда прошла эта модернизация, когда появилось новое жилье, стали строить. когда стала приезжать молодежь.