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«Это моя любимая деревня. Хочу здесь всегда быть». Почему белорусская молодёжь активно переезжает в агрогородки?

13 ноября 2019 13:09
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Это сейчас в деревнях и агрогородках полный соцпакет. В горячую пору открываются даже детские группы ночного пребывания. Так что родители, которые сражаются за урожай, без волнения за своих малышей могут работать.

«Агрогородки – это чудо, то, которое давно ждали крестьяне». Что изменилось в белорусской деревне?

О жизни в белорусских деревнях рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

«Это моя любимая деревня. Хочу здесь всегда быть». Почему белорусская молодёжь активно переезжает в агрогородки?-1

«Это моя любимая деревня. Хочу здесь всегда быть». Почему белорусская молодёжь активно переезжает в агрогородки?-3

«Это моя любимая деревня. Хочу здесь всегда быть». Почему белорусская молодёжь активно переезжает в агрогородки?-5

Нина Петрукович, заведующая ясли-сад агрогородка Клепачи Брестской области:
Наше учреждение открыто в 1975 году, но новый импульс к развитию мы получили в 2007 году в результате модернизации. Нам были предоставлены средства по президентской программе развития села.

Беби-бум у нас случился в 2007-2008 годах, когда прошла эта модернизация, когда появилось новое жилье, стали строить. когда стала приезжать молодежь.

«Это моя любимая деревня. Хочу здесь всегда быть». Почему белорусская молодёжь активно переезжает в агрогородки?-8

«Это моя любимая деревня. Хочу здесь всегда быть». Почему белорусская молодёжь активно переезжает в агрогородки?-10

Это агрогородок Клепачи на окраине Беловежской пущи. Главный работодатель здесь – хозяйство «Журавлиное». Молодежь сюда переезжает активно. Ведь здесь есть все для комфортной жизни.

«Это моя любимая деревня. Хочу здесь всегда быть». Почему белорусская молодёжь активно переезжает в агрогородки?-13

Это моя любимая деревня.

А что ты здесь делаешь, куда ты ходишь?

В садик, на танцы. Хочу здесь всегда быть.

«Это моя любимая деревня. Хочу здесь всегда быть». Почему белорусская молодёжь активно переезжает в агрогородки?-16

«Это моя любимая деревня. Хочу здесь всегда быть». Почему белорусская молодёжь активно переезжает в агрогородки?-18

Зинаида Усик, заместитель директора по идеологической работе ОАО «Журавлиное» Брестской области:
Попасть к нам престижно. Это и жилье – индивидуальные домики приусадебного типа, и вся необходимая инфраструктура: Дом культуры, музыкальная школа, школа с бассейном.

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Подробнее в видеоматериале.

# Год малой родины # общество # Нина Петрукович # Зинаида Усик # Фотофакт

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