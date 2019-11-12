Парламентские выборы в Беларуси: досрочное голосование пройдёт с 12 по 16 ноября

Новости Беларуси. Избирательная кампания в Беларуси выходит на финишную прямую. 12 ноября начинается досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдать голос за своего кандидата можно будет в любой из пяти дней: с 12 по 16 ноября.

Досрочное голосование – мировая практика. Не все избиратели могут прийти на участки в основной день. Все сделано для того, чтобы каждый белорус имел возможность на свое конституционное право, мог свободно прийти и проголосовать в удобное ему время. При этом честность и прозрачность выборов – главные приоритеты: уже аккредитован 551 международный наблюдатель.

Интеллектуальный подход. Показываем, как работает приложение «Голосую»

К слову, в последней избирательной кампании три года назад правом на досрочное голосование воспользовался каждый третий белорус. Интересно, что досрочно голосует каждый третий американец, а в Новой Зеландии этим правом пользуется половина жителей страны.