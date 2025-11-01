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В Совете Республики прошло заседание экспертного совета

01 ноября 2025 10:48
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В Совете Республики Национального собрания Беларуси прошло заседание экспертного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Совете Республики прошло заседание экспертного совета-2

На повестке – четыре важных законопроекта, затрагивающих сферы нотариата, законодательства, энергосбережения и контроля за животноводством. Эти инициативы направлены на повышение эффективности госуправления и улучшение качества жизни граждан. После доработки проекты вынесут на рассмотрение парламента.

Упрощение процедур для граждан и бизнеса, сокращение бюрократии – то, на что нацеливает наш Президент. Над устранением правовых пробелов для реализации этих инициатив и работают белорусские законодатели.

# Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь

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