Александр Лукашенко о развитии «Великого камня»: здесь должен быть наш интерес. Что мы получим дополнительно?

Новости Беларуси. В развитии «Великого камня» исходить необходимо из интересов государства и инвесторов. Об этом заявил 7 июня Александр Лукашенко, принимая с докладом главу администрации индустриального парка и первого вице-премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент поинтересовался эффектом от введения финансовых льгот для резидентов. Уже 10 лет парк работает в определенных правовых условиях. Речь шла и о перспективах китайско-белорусского проекта. На рассмотрение главе государства сегодня представили предложения правительства по корректировке некоторых условий, чтобы создать еще более выгодные условия для бизнеса. Говоря о дополнительных преференциях компаниям, Александр Лукашенко отметил: принимать подобные решения необходимо, опираясь на уже имеющийся опыт и перспективы реальной выгоды для государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы создавали этот парк, ориентируясь на то, что сможем в страну привлечь технологии, высочайшие технологии. Обучим наших людей этим технологиям. И опыт парка в производственной сфере и других видах перенесем на Беларусь. Это самое главное. Правительством подготовлен проект указа, в котором предлагается откорректировать некоторые условия функционирования этого парка, а также улучшить регулирование бизнеса в нем. Что касается кластеров, организационной структуры, если это важно и нужно – какие проблемы, мы будем идти этим путем. Главное, что имеется здесь в виду. Почему вдруг надо решение Президента по созданию кластеров, что дополнительно за этим стоит? И второе – улучшение, поддержка инновационной деятельности. Что еще нужно к тому, что уже сегодня создано? Потому что льготные условия в парке очень привлекательны. Возможно, мы чего-то не создали. Исходить будем исключительно из интересов инвестора и интересов наших экономики, государства, общества. Здесь должен быть наш интерес. Что мы получим дополнительно? Если мы что-то получаем, значит, надо предпринимать какие-то меры. Если мы просто в угоду каким-то инвесторам это делаем, без пользы для государства, вряд ли такие предложения мною будут поддержаны.
В проекте указа предлагается упростить некоторые административные процедуры, дать больше самостоятельности органам управления парка и расширить виды деятельности. Все эти вопросы еще предстоит детально проработать. Сегодня «Великий камень» ориентирован на четыре базовых кластера: электротранспорт и оборудование, медицинскую продукцию, фармацевтику, а также комплексную логистику. В парке зарегистрированы 69 резидентов из 13 стран. В планах на ближайшие пять лет – увеличить число компаний более чем в два раза и выйти на инвестиционные вложения на уровне почти миллиарда долларов.