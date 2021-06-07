Александр Лукашенко о развитии «Великого камня»: здесь должен быть наш интерес. Что мы получим дополнительно?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы создавали этот парк, ориентируясь на то, что сможем в страну привлечь технологии, высочайшие технологии. Обучим наших людей этим технологиям. И опыт парка в производственной сфере и других видах перенесем на Беларусь. Это самое главное. Правительством подготовлен проект указа, в котором предлагается откорректировать некоторые условия функционирования этого парка, а также улучшить регулирование бизнеса в нем. Что касается кластеров, организационной структуры, если это важно и нужно – какие проблемы, мы будем идти этим путем. Главное, что имеется здесь в виду. Почему вдруг надо решение Президента по созданию кластеров, что дополнительно за этим стоит? И второе – улучшение, поддержка инновационной деятельности. Что еще нужно к тому, что уже сегодня создано? Потому что льготные условия в парке очень привлекательны. Возможно, мы чего-то не создали. Исходить будем исключительно из интересов инвестора и интересов наших экономики, государства, общества. Здесь должен быть наш интерес. Что мы получим дополнительно? Если мы что-то получаем, значит, надо предпринимать какие-то меры. Если мы просто в угоду каким-то инвесторам это делаем, без пользы для государства, вряд ли такие предложения мною будут поддержаны.