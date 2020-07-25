Белорусские вузы начали приём документов. Рассказываем даты

Новости Беларуси. Вступительная кампания в вузы началась в Беларуси. Чтобы окончательно решиться с выбором профессии, у абитуриентов есть время до 31 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вступительная кампания в вузы началась в Беларуси. Чтобы окончательно решиться с выбором профессии, у абитуриентов есть время до 31 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом на платную форму обучения прием документов продлен до 15 августа. Внутренние вступительные испытания пройдут с 1 по 7 августа. Зачисление на бюджет планируется завершить 11 числа.
В 2020 году белорусские вузы планируют принять 55 тысяч студентов. Параллельно в эти дни прием документов также ведут ссузы, колледжи и лицеи.