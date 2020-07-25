Прямой эфир

Белорусские вузы начали приём документов. Рассказываем даты

25 июля 2020 12:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вступительная кампания в вузы началась в Беларуси. Чтобы окончательно решиться с выбором профессии, у абитуриентов есть время до 31 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские вузы начали приём документов. Рассказываем даты-1

При этом на платную форму обучения прием документов продлен до 15 августа. Внутренние вступительные испытания пройдут с 1 по 7 августа. Зачисление на бюджет планируется завершить 11 числа.

Белорусские вузы начали приём документов. Рассказываем даты-4

В 2020 году белорусские вузы планируют принять 55 тысяч студентов. Параллельно в эти дни прием документов также ведут ссузы, колледжи и лицеи.

# Вступительная кампания # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Вообще круто». Как прошло показательное выступление МЧС в парке Горького и кто в это время следил за безопасностью горожан
25 июля 2020 12:00

«Вообще круто». Как прошло показательное выступление МЧС в парке Горького и кто в это время следил за безопасностью горожан

Подняли подарки по лестнице в окно: как гомельские спасатели поздравили мам с рождением детей
25 июля 2020 11:34

Подняли подарки по лестнице в окно: как гомельские спасатели поздравили мам с рождением детей

«Главный подход – это, всё-таки, по совести». Замыкают Первое кольцо и строят развязку на Аэродромной. Какие ещё дороги построят в Минске
25 июля 2020 10:37

«Главный подход – это, всё-таки, по совести». Замыкают Первое кольцо и строят развязку на Аэродромной. Какие ещё дороги построят в Минске