Студент из Узбекистана прилетел на учёбу в Беларусь и был в шоке! Узнали почему

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Даврон Мирзаев, студент Белорусского национального технического университета:

Конечно же, в Беларуси очень даже хорошо. У меня всегда была мечта попутешествовать в разные страны, особенно в холодные более-менее, потому что я люблю холод. У нас уже несколько лет снега даже не было – жаркая страна. Но в первый раз радовался, как маленький ребенок.

Говорят же, мечты сбываются. Я всегда хотел такой город посетить, где и развитие, и город окружен лесом. Когда я впервые прилетел, я вообще удивился, что существует парки в городе. Первый вопрос, который я задал, – как можно сделать лес в лесу?

Мне здесь очень нравится, очень хорошая природа, и атмосфера, и воздух. Обучение не хуже – наоборот, даже лучше, потому что все равно русскоязычное обучение. Я люблю русский язык, и поэтому мне очень нравится обучаться. К обучению нет никаких вопросов, потому что все вопросы решаются, все добродушные, начиная от нашего ректора, заканчивая учителями и студентами. Я увидел очень много возможностей в сфере обучения плюс хобби или увлечений, потому что я сам увлекаюсь музыкой, культурой, я люблю очень творчество. Мне дали очень большую возможность заниматься этим. Недавно выступал на приеме посольства Узбекистана.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Мы следим за вашим творчеством, знаем, что вы даже пытались атаковать сцену «Фактор BY». Вы архитектор с душой поэта.