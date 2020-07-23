Студент из Туркменистана не смог уехать из Беларуси домой на каникулы. И вот чем он занялся

Новости Беларуси. Иностранные студенты, которые волею судьбы не смогли вернуться этим летом на родину из-за пандемии, остались только в выигрыше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусских вузах им помогают и с жильем, и с трудоустройством. В общем, стараются создать максимально комфортные условия. Такая уж у нас, белорусов, национальная черта – для гостей душа открыта.

Ирина Недобоева, корреспондент: В Могилевском госуниверситете учится больше полутысячи иностранцев. Это студенты из Узбекистана, Китая, России, Камбоджи. Но все же основная часть, а это не меньше 70 %, за белорусским образованием приезжает из Туркменистана.

Ыбрайым Перманов в Беларуси уже четвертый год. Из Туркменистана приехал за дипломом педагога в Могилев неслучайно. Доступное образование, гостеприимные люди и не только. Этим летом, как и сотни земляков, оказался в сложной ситуации. Границы на родине закрыты, потому на каникулах пришлось остаться в Могилеве. Но от этого студент получает одни плюсы.

Ыбрайым Перманов, студент МГУ им. А. Кулешова:

Очень хорошо, что у меня крыша над головой, и я могу зарабатывать для себя и помогать родителям. Эта страна мне очень нравится: люди, студенты дружелюбные очень.

Комнату в общежитии предоставил вуз, и с трудоустройством на местном предприятии помогли. Говорит, жизнь идет своим чередом, да и у родителей душа на месте.