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Прошли лечение от коронавируса более полутысячи человек. БСЖ поблагодарил медиков Марьиногорской больницы

23 июля 2020 14:50
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Новости Беларуси. Акция благодарности медикам продолжает затрагивать разные уголки страны. Минская область – не исключение. Выразить признательность врачам, медсестрам, санитарам, водителям скорых стремятся сотни организаций и предприятий региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Прошли лечение от коронавируса более полутысячи человек. БСЖ поблагодарил медиков Марьиногорской больницы-1

Так, в Марьиногорской больнице специалистов поздравил Белорусский союз женщин. Значительная часть медиков – представительницы прекрасного пола, поэтому это объединение не могло не поддержать врачей, чья нелегкая работа помогла спасти многие жизни.

Прошли лечение от коронавируса более полутысячи человек. БСЖ поблагодарил медиков Марьиногорской больницы-4

Людмила Жаринова, главный врач Марьиногорской ЦРБ:
Я хочу сказать большое спасибо нашим докторам, сестрам, нашему младшему медицинскому персоналу, нашим службам специальным, которые нам обеспечивали кислородообеспечение, обеспечивали наш быт, даже наши службы хозяйственные, которые помогали нам решать все вопросы технического характера. Мы все сработали как единая команда, и за это я хочу сказать очень большое спасибо.

Прошли лечение от коронавируса более полутысячи человек. БСЖ поблагодарил медиков Марьиногорской больницы-7

Больница в Марьиной Горке одной из первых в области открыла на своей базе госпиталь для больных коронавирусом. За это время здесь прошли лечение более полутысячи человек. Сейчас больница вернулась к обычной работе.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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