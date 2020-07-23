Владимир Караник на открытии нового корпуса в Борисовской ЦРБ: реализуется концепция «золотого часа»

Новости Беларуси. Новый корпус в центральной районной Борисовской больнице начал свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он оснащён высокотехнологичным медицинским оборудованием. В торжественном открытии принял участие министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

В корпусе есть ангиографический кабинет. Здесь оказывают медицинскую помощь пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы. Раньше людей с такими заболеваниями госпитализировали в Минскую областную клиническую больницу. Теперь помощь будет оказана на месте и в несколько раз быстрее.

В новом медицинском блоке также действует кабинет компьютерной томографии, работает отделение анестезиологии и реанимации. Двум пациентам уже провели первые исследования, позволяющие выявить коронавирус. Выполнять высокотехнологичные операции здесь будут жителям не только Борисова, но и соседних городов.

Александр Дрозд, главный врач Борисовской центральной районной больницы: Это современное оборудование позволяет в кротчайшие сроки, например, оказать медицинскую помощь человеку с инфарктом миокарда. Это не только ангиограф, это целая система организованная.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

В 11 городах с населением более 80 тысяч, и город Островец, мы создаем опорные клиники, которые оснащены ангиографом, магнитно-резонансным томографом, компьютерным томографом и современной операционной. Это реализуется концепция «золотого часа», чтобы неважно в каком, самом отдаленном уголке нашей родины живет пациент, в течение часа в экстренной ситуации ему могла быть оказана самая современная высокотехнологичная медицинская помощь. Вообще, мы планируем, что в ближайшее время, начиная с 3-го квартала за пределами Минска и областных городов будет работать 10 ангиографических комплексов.

На территории клиники сейчас работают строители. В 2021 году планируют открыть многофункциональный детский корпус. Оказывать помощь там также будут пациентам из разных городов области. В скором времени в Борисове также приступят к возведению новой станции переливания крови.