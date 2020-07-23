Ознакомиться с биографиями кандидатов в президенты и их программами. Как работает мобильный сервис «Голосую»

Новости Беларуси. Мобильный сервис «Голосую» представили 23 июля студенты БГУИР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодёжная инициатива поможет исполнить гражданский долг проще.

Это новая версия приложения, в ней учтены пожелания избирателей. Здесь можно ознакомиться с биографиями кандидатов в президенты, их предвыборными программами.

Узнать свой избирательный участок, его контакты и даже проложить к нему маршрут. Дополнено приложение вкладкой «Новости». Мобильный сервис уже доступен. Он бесплатный, его можно установить на любой смартфон.





Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:

Инициатива прекрасная и она, конечно, подлежит развитию. Мы должны идти дальше, потому что у нас есть очень большой запрос для организации электронного голосования. Я рада, что мы не только декламируем себя как IT- страна, мы показываем избирателю возможности для каждого из них воспользоваться IT-страной, не только читая информацию в сетях, но и в таком прикладном смысле – в реализации их важнейшего конституционного права.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Усовершенствовали базу поиска, т.е. более точные стали координаты, контакты домов. Во-вторых, оно стало доступным не только для мобильных устройств, но и для компьютеров, т.е. фактически любой житель нашей страны, имея любое электронное устройство, может воспользоваться этим мобильным приложением.