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Ознакомиться с биографиями кандидатов в президенты и их программами. Как работает мобильный сервис «Голосую»

23 июля 2020 15:22
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Новости Беларуси. Мобильный сервис «Голосую» представили 23 июля студенты БГУИР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодёжная инициатива поможет исполнить гражданский долг проще. 

Ознакомиться с биографиями кандидатов в президенты и их программами. Как работает мобильный сервис «Голосую» -1

Это новая версия приложения, в ней учтены пожелания избирателей. Здесь можно ознакомиться с биографиями кандидатов в президенты, их предвыборными программами.

Ознакомиться с биографиями кандидатов в президенты и их программами. Как работает мобильный сервис «Голосую» -4

Узнать свой избирательный участок, его контакты и даже проложить к нему маршрут. Дополнено приложение вкладкой «Новости». Мобильный сервис уже доступен. Он бесплатный, его можно установить на любой смартфон. 

Ознакомиться с биографиями кандидатов в президенты и их программами. Как работает мобильный сервис «Голосую» -7



Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:
Инициатива прекрасная и она, конечно, подлежит развитию. Мы должны идти дальше, потому что у нас есть очень большой запрос для организации электронного голосования. Я рада, что мы не только декламируем себя как IT- страна, мы показываем избирателю возможности для каждого из них воспользоваться IT-страной, не только читая информацию в сетях, но и в таком прикладном смысле – в реализации их важнейшего конституционного права.   

Ознакомиться с биографиями кандидатов в президенты и их программами. Как работает мобильный сервис «Голосую» -9

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Усовершенствовали базу поиска, т.е. более точные стали координаты, контакты домов. Во-вторых, оно стало доступным не только для мобильных устройств, но и для компьютеров, т.е. фактически любой житель нашей страны, имея любое электронное устройство, может воспользоваться этим мобильным приложением.

Ознакомиться с биографиями кандидатов в президенты и их программами. Как работает мобильный сервис «Голосую» -12

По завершению избирательной кампании сервис продолжит работу: расскажет о депутатах парламента. В режиме онлайн можно будет обратиться к народным избранникам. Студенты тоже не упустили возможность задать вопросы председателю Центризбиркома о ходе электоральной кампании.  

# Информационные технологии # общество # Лидия Ермошина # Сергей Клишевич # Фотофакт

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