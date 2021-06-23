Студент ГрГУ: в технопарке можно заручиться поддержкой, реализовать бизнес на льготных условиях
Новости Беларуси. Льготы для молодых ученых, привлечение молодежи в науку и подготовка высококлассных преподавателей – эти вопросы 23 июня обсуждали в Гродно на заседании экспертного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Участие в нем приняли ректоры, представители Минобразования, местной власти, а также эксперты. Говорили о том, как привлечь молодых ученых в лаборатории, а лекторов – в аудитории.
Участники заседания посетили научно-технологический парк Гродненского университета имени Янки Купалы. Такие парки могут стать платформой, которая будет аккумулировать талантливую молодежь. Доступ к технической базе, а главное, ко всей необходимой информации нередко дает хорошие результаты. Сейчас более половины объема продукции, которую выпускают в университетском технопарке, отправляется на экспорт.
Никита Панцевич, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Мы как студенты получаем непосредственную прикладную пользу, потому что мы получаем возможность пообщаться с экспертами, с уже действующими резидентами технопарка, получить реальные практические советы, реальную пользу, это может примениться в их проектах. Здесь студенты получают не только возможность заручиться поддержкой, но и возможность реализовать свой бизнес на льготных условиях. Потому что здесь реализуются разные программы поддержки, всячески поддерживаются все инициативы, льготные условия аренды, создания проектов, их развития.
Сейчас резидентами научно-технологического парка являются более 10 компаний. Половина из них основана сотрудниками, студентами или выпускниками Купаловского университета.