Наталья Кочанова: сегодня средний возраст профессорско-преподавательского состава в вузах достаточно зрелый, скажем так
Новости Беларуси. Льготы для молодых ученых, привлечение молодежи в науку и подготовка высококлассных преподавателей – эти вопросы 23 июня обсуждали в Гродно на заседании экспертного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Студент ГрГУ: в технопарке можно заручиться поддержкой, реализовать бизнес на льготных условиях
Участие в нем приняли ректоры, представители Минобразования, местной власти, а также эксперты. Говорили о том, как привлечь молодых ученых в лаборатории, а лекторов – в аудитории.
Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Очень много вопросов мы обсуждали, связанных с оценкой, стимулированием, закреплением молодых ученых в науке, привлечением ученых к преподавательской работе, связи науки с практикой. Это кажется, что аспекты подготовки кадров высшей научной квалификации – это только работа по защите научных диссертаций. На самом деле это не так. Это целый комплекс проблем.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Предложений было высказано достаточно много, начиная от каких-то льгот и преференций для молодых ученых, заканчивая тем, что сегодня, может быть, даже искать этих талантливых, так скажем, рационализаторов, потому что не сказать, что это ученые, которые работают на производстве, предприятиях, но в силу того, что просто не хотят заниматься бумажной работой, писать и оформлять как-то свое открытие, они просто иногда уходят в тень.
Сегодня мы видим, что средний возраст профессорско-преподавательского состава в наших вузах достаточно зрелый, скажем так. Поэтому важно, чтобы молодые люди, которые имеют ученые степени, приходили для работы в наши высшие учебные заведения. И пополнение этих кадров – серьезная задача.