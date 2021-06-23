Наталья Кочанова: сегодня средний возраст профессорско-преподавательского состава в вузах достаточно зрелый, скажем так

Новости Беларуси. Льготы для молодых ученых, привлечение молодежи в науку и подготовка высококлассных преподавателей – эти вопросы 23 июня обсуждали в Гродно на заседании экспертного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Участие в нем приняли ректоры, представители Минобразования, местной власти, а также эксперты. Говорили о том, как привлечь молодых ученых в лаборатории, а лекторов – в аудитории.