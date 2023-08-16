Рокировка на пике страды – техника из южных районов работает на севере Могилёвской области

Новости Беларуси. 10 комбайнов из южных районов Могилевской области помогают северу региона ускорить темпы уборки и максимально сохранить урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Районы существенно отличаются по климатическим условиям: южные почти завершили уборку зерновых культур, в то время как северные только перешагнули экватор и находятся на пике страды. Сейчас для них самые важные факторы – это погода и техника.

Перемещение комбайнов в Могилевской области можно сравнить с шахматной партией, когда от правильной стратегии и движения каждой фигуры на доске зависит исход дела. У могилевских аграриев цель одна – как можно быстрее собрать урожай. И вот здесь нужна рокировка. Ее используют уже не первый год. Для помощи в жатве зерноуборочные комбайны из южных районов отправляют в северные. Колонна из 10 таких машин разъехалась в разные хозяйства области. Шесть работает на полях Горецкого района.

Андрей Саланинка, первый заместитель председателя Горецкого райисполкома:

Северные районы начинают немножко позже уборочную кампанию. Соответственно, поставленные сроки, мы должны в них уложиться. Но в связи с тем, что мы немножко позже, чем вся республика, начали уборочную, нашим хозяйствам была предоставлена в помощь эта техника, чтобы сократить сроки уборки зерновых культур. Такая помощь дорогого стоит, объясняет директор сельхозпредприятия «Райагропромтехника» Наталья Сенчилова. Ее хозяйство самое крупное в районе. Пашни – 10 тысяч гектаров. В эти дни, когда погода пускает в поля, такая поддержка поможет существенно сократить сроки уборки.

Наталья Сенчилова, директор сельхозпредприятия «Горецкая райагропромтехника»:

Уже вчера наши коллеги убрали 175 тонн, что составляет 20 % от общего дневного вала зерна. Поэтому, мы думаем, в течение 8-10 дней с их помощью мы закончим уборку, если не помешает погода. Сократятся сроки уборки примерно дней на пять-шесть.

На этом поле убирают тритикале. Он пойдет на заготовку сенажа и укрепит кормовую базу хозяйства. В унисон здесь двигается сразу 10 единиц техники, три из которых – гостевые. С таким техническим вооружением поле лысеет прямо на глазах. Среди тех, кто покоряет золотые волны на своем новом корабле, – механизатор Дмитрий Иванов. Его комбайну всего месяц, что по меркам машины совсем младенец, зато какой мощный.

Дмитрий Иванов, механизатор сельхозпредприятия «Барчицы-Агро»:

Кондиционер работает отлично, за мои, наверное, 25 лет на комбайне я уже в хозяйстве получил четвертый. Мы уже у себя дома урожай собрали, решили помочь соседям. Вот и приехали, стараемся до каждого зернышка собрать.

Юлия Мычка, корреспондент:

Когда механизаторы говорят, что во время уборки дорожат каждой минутой на поле, это звучит не для красного словца. Для примера, во время нашего интервью, которое длилось всего 15 минут, наш герой потерял около 2 тонн зерна и теперь будет догонять своих коллег.