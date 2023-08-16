Прямой эфир

Рокировка на пике страды – техника из южных районов работает на севере Могилёвской области

16 августа 2023 17:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 10 комбайнов из южных районов Могилевской области помогают северу региона ускорить темпы уборки и максимально сохранить урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Районы существенно отличаются по климатическим условиям: южные почти завершили уборку зерновых культур, в то время как северные только перешагнули экватор и находятся на пике страды. Сейчас для них самые важные факторы – это погода и техника.

Рокировка на пике страды – техника из южных районов работает на севере Могилёвской области-1

Перемещение комбайнов в Могилевской области можно сравнить с шахматной партией, когда от правильной стратегии и движения каждой фигуры на доске зависит исход дела. У могилевских аграриев цель одна – как можно быстрее собрать урожай. И вот здесь нужна рокировка. Ее используют уже не первый год. Для помощи в жатве зерноуборочные комбайны из южных районов отправляют в северные. Колонна из 10 таких машин разъехалась в разные хозяйства области. Шесть работает на полях Горецкого района.

Рокировка на пике страды – техника из южных районов работает на севере Могилёвской области-4

Андрей Саланинка, первый заместитель председателя Горецкого райисполкома:
Северные районы начинают немножко позже уборочную кампанию. Соответственно, поставленные сроки, мы должны в них уложиться. Но в связи с тем, что мы немножко позже, чем вся республика, начали уборочную, нашим хозяйствам была предоставлена в помощь эта техника, чтобы сократить сроки уборки зерновых культур.

Такая помощь дорогого стоит, объясняет директор сельхозпредприятия «Райагропромтехника» Наталья Сенчилова. Ее хозяйство самое крупное в районе. Пашни – 10 тысяч гектаров. В эти дни, когда погода пускает в поля, такая поддержка поможет существенно сократить сроки уборки.

Рокировка на пике страды – техника из южных районов работает на севере Могилёвской области-7

Наталья Сенчилова, директор сельхозпредприятия «Горецкая райагропромтехника»:
Уже вчера наши коллеги убрали 175 тонн, что составляет 20 % от общего дневного вала зерна. Поэтому, мы думаем, в течение 8-10 дней с их помощью мы закончим уборку, если не помешает погода. Сократятся сроки уборки примерно дней на пять-шесть.

Рокировка на пике страды – техника из южных районов работает на севере Могилёвской области-10

На этом поле убирают тритикале. Он пойдет на заготовку сенажа и укрепит кормовую базу хозяйства. В унисон здесь двигается сразу 10 единиц техники, три из которых – гостевые. С таким техническим вооружением поле лысеет прямо на глазах. Среди тех, кто покоряет золотые волны на своем новом корабле, – механизатор Дмитрий Иванов. Его комбайну всего месяц, что по меркам машины совсем младенец, зато какой мощный.

Рокировка на пике страды – техника из южных районов работает на севере Могилёвской области-13

Дмитрий Иванов, механизатор сельхозпредприятия «Барчицы-Агро»:
Кондиционер работает отлично, за мои, наверное, 25 лет на комбайне я уже в хозяйстве получил четвертый. Мы уже у себя дома урожай собрали, решили помочь соседям. Вот и приехали, стараемся до каждого зернышка собрать.

Рокировка на пике страды – техника из южных районов работает на севере Могилёвской области-16

Юлия Мычка, корреспондент:
Когда механизаторы говорят, что во время уборки дорожат каждой минутой на поле, это звучит не для красного словца. Для примера, во время нашего интервью, которое длилось всего 15 минут, наш герой потерял около 2 тонн зерна и теперь будет догонять своих коллег.

Рокировка на пике страды – техника из южных районов работает на севере Могилёвской области-19

Такая техническая группа поддержки на колесах курсирует по всей северной части области. Ее маршрут во многом формируется здесь и сейчас – процессом управляют фактически в ручном режиме. Задача – за эту неделю убрать максимум зерновых (практически одновременно по всей области), а дальше – посевная.

# Уборочная кампания # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Заслуженные железнодорожники Беларуси побывали с экскурсией во Дворце Независимости
16 августа 2023 17:10

Заслуженные железнодорожники Беларуси побывали с экскурсией во Дворце Независимости

Форум работающей молодёжи в Новополоцке собрал более 50 участников со всей страны
16 августа 2023 17:10

Форум работающей молодёжи в Новополоцке собрал более 50 участников со всей страны

Мы помним то воскресенье, блицкриг сорван – Азарёнок призвал вспомнить речь Лукашенко 16 августа 2020-го
16 августа 2023 17:09

Мы помним то воскресенье, блицкриг сорван – Азарёнок призвал вспомнить речь Лукашенко 16 августа 2020-го