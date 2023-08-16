Заслуженные железнодорожники Беларуси побывали с экскурсией во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь распахнул двери для гостей. Сегодня, 16 августа, с экскурсией здесь побывали заслуженные железнодорожники нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь распахнул двери для гостей. Сегодня, 16 августа, с экскурсией здесь побывали заслуженные железнодорожники нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Машинисты, проводники, диспетчеры, составители поездов и дорожные мастера. Совсем недавно труженики стальной магистрали получили отраслевые награды в честь профессионального праздника, а сегодня – приятный бонус в виде впечатлений. Некоторые здесь впервые. Посетители по традиции побывали во всех залах дворца. На этот раз одна из самых любимых локаций для фото на память – с хлебом. Первый в этом сезоне каравай – новый экспонат, который подарили главе государства во время летних рабочих поездок по стране.
Оксана Сморгова, начальник сектора идеологии Минского отделения Белорусской железной дороги:
Мы представляем здесь Минское отделение железной дороги. Все, конечно, безусловно ждали этого момента. Мы здесь первый раз. Мы восхищены обстановкой.
Елена Хмарук, главный бухгалтер Брестского отделения Белорусской железной дороги:
Очень вызывает чувство гордости за наших белорусских строителей, дизайнеров, потому что зал просто великолепен.
Кроме того, во Дворец Независимости сегодня пригласили молодежь белорусской нефтехимической компании. Операторы заправочных станций, инженеры, геологи, бурильщики, монтажники остались под большим впечатлением от увиденной архитектуры воочию.