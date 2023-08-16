Заслуженные железнодорожники Беларуси побывали с экскурсией во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь распахнул двери для гостей. Сегодня, 16 августа, с экскурсией здесь побывали заслуженные железнодорожники нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машинисты, проводники, диспетчеры, составители поездов и дорожные мастера. Совсем недавно труженики стальной магистрали получили отраслевые награды в честь профессионального праздника, а сегодня – приятный бонус в виде впечатлений. Некоторые здесь впервые. Посетители по традиции побывали во всех залах дворца. На этот раз одна из самых любимых локаций для фото на память – с хлебом. Первый в этом сезоне каравай – новый экспонат, который подарили главе государства во время летних рабочих поездок по стране.

Оксана Сморгова, начальник сектора идеологии Минского отделения Белорусской железной дороги:

Мы представляем здесь Минское отделение железной дороги. Все, конечно, безусловно ждали этого момента. Мы здесь первый раз. Мы восхищены обстановкой.

Елена Хмарук, главный бухгалтер Брестского отделения Белорусской железной дороги:

Очень вызывает чувство гордости за наших белорусских строителей, дизайнеров, потому что зал просто великолепен.