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Заслуженные железнодорожники Беларуси побывали с экскурсией во Дворце Независимости

16 августа 2023 17:10
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Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь распахнул двери для гостей. Сегодня, 16 августа, с экскурсией здесь побывали заслуженные железнодорожники нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заслуженные железнодорожники Беларуси побывали с экскурсией во Дворце Независимости-1

Машинисты, проводники, диспетчеры, составители поездов и дорожные мастера. Совсем недавно труженики стальной магистрали получили отраслевые награды в честь профессионального праздника, а сегодня – приятный бонус в виде впечатлений. Некоторые здесь впервые. Посетители по традиции побывали во всех залах дворца. На этот раз одна из самых любимых локаций для фото на память – с хлебом. Первый в этом сезоне каравай – новый экспонат, который подарили главе государства во время летних рабочих поездок по стране.

Заслуженные железнодорожники Беларуси побывали с экскурсией во Дворце Независимости-4

Оксана Сморгова, начальник сектора идеологии Минского отделения Белорусской железной дороги:
Мы представляем здесь Минское отделение железной дороги. Все, конечно, безусловно ждали этого момента. Мы здесь первый раз. Мы восхищены обстановкой.

Заслуженные железнодорожники Беларуси побывали с экскурсией во Дворце Независимости-7

Елена Хмарук, главный бухгалтер Брестского отделения Белорусской железной дороги:
Очень вызывает чувство гордости за наших белорусских строителей, дизайнеров, потому что зал просто великолепен.

Заслуженные железнодорожники Беларуси побывали с экскурсией во Дворце Независимости-10

Кроме того, во Дворец Независимости сегодня пригласили молодежь белорусской нефтехимической компании. Операторы заправочных станций, инженеры, геологи, бурильщики, монтажники остались под большим впечатлением от увиденной архитектуры воочию.

# Белорусская железная дорога # общество # Фотофакт

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