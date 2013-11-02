Студент 5 курса БНТУ заработал почти 20 миллионов рублей в стройотряде

Много красивых лиц на молодежном форуме мы увидели, много способных людей рождает Беларусь.

Уборка урожая позади. Виталий Куницкий готовит технику к зиме. Молодой аграрий из Дзержинского района хвастаться не любит, хотя и есть чем. Говорит, второе место на республиканских «Дожинках» – это еще не результат. В 2014 году настроен только на победу. В свои 25 он – старший комбайнер хозяйства. На хлебной ниве трудится с детства – пошел по стопам отца.

Виталий Куницкий, победитель фестиваля-ярмарки «Дожинки-2013»:

Комбайн приходится и напарником, и лучшим другом.

Рад за хозяйство, рад за себя. Все смогли сделать, зерно сложили в склады. Теперь все, остался заключительный процесс – вымыть комбайн.

Это лето для Виталия стало урожайным и на события. В напряженном рабочем графике от петухов до петухов успел и свадьбу сыграть. Кстати, супруга Саша – минчанка. Ради любимого из столицы переехала на село.

Сельские хлопоты для них – привычное дело. В хозяйстве куры, свиньи, собака и 5 котов. И, конечно, как же без огорода. Пока супруги живут вместе с родителями, мечтают о собственном доме.

Виталий Куницкий, победитель фестиваля-ярмарки «Дожинки-2013»:

Если чего-то стараться добиваться, то всегда труд оплачивается. Сам по себе знаю.

В том, что усердный труд – залог успеха, уверен и пятикурсник Валера. Студент БНТУ вспоминает свой первый опыт работы в стройотряде: возводили одно из общежитий студенческой деревни.

Валерий Королько, студент 5 курса БНТУ:

Меня стройка научила мыслить так, чтобы проблему можно было решить, не впадать в панику, не думать: «О, Боже мой, что же делать!».

Свой первый крупный гонорар он получил этим летом – порядка 20 миллионов рублей. Во время каникул вместе с одногруппниками Валера помогал строить овощехранилище под Минском. На кровно заработанные купил подарки родным, большую часть отложил. Сейчас студент приценивается на авторынке и потихоньку собирает деньги на машину. Профессию строителя выбирал осознанно. Есть перспективы и возможность заработать.

Валерий Королько, студент 5 курса БНТУ:

Надеюсь, по выпуску попаду на стройку в качестве мастера и, если все пойдет хорошо, а я надеюсь, что так и пойдет, то через года два-три уже смогу возложить на себя ответственность быть прорабом.

А вот предприниматель Игнат Бобрович считает, что разбогатеть можно исключительно благодаря умственному труду. Молодой человек возглавляет небольшую консалтинговую компанию в Минске. Вставать на ноги пока помогает бизнес-инкубатор. Штат сотрудников – уже 12 человек. Кстати, большинство из них – студенты.

Игнат Бобрович, бизнесмен:

Мы ходили в университеты, использовали социальные группы, использовали рассылки, находили умных людей. Но для того, чтобы найти 12 умных сотрудников, мы проинтервьюировали, провели через тест, наверное, человек 80.

У Игната своя формула успеха: удача плюс работа, плюс еще раз работа, только уже в квадрате, вера в себя. Немаловажно, делится бизнесмен, образование. Сам – выпускник экономического университета, за плечами и магистратура во Франции.

Игнат Бобрович, бизнесмен:

Можно образовываться книжками, Гарвардом. У меня опыт образования за рубежом показал что, если ты хочешь научиться, ты и в «нархозе» научишься.

Игнат, кстати, профессиональный автогонщик, и в бизнесе привык действовать быстро.

Игнат Бобрович, бизнесмен:

Я хочу, чтобы компания выросла человек до 50, стала крупнейшей консалтинговой компанией в Беларуси, развивалась и была известной.

О своей компании с филиалами по всей стране мечтает и Мария. Начинающей бизнес-вумен 22 года. Девушка с символичной фамилией Кухоренко решила начать свое дело с шоколадной кухни.

Мария Кухоренко, предприниматель:

Идея возникла очень давно, 2 года назад. Когда я была в Петербурге, увидела Музей шоколада. Зашла туда, посмотрела. Когда вышла, подумала, что это должно быть в Беларуси.

Предпринимательская «жилка», смеется девушка, наверное, от родителей. У них – свой павильон с одеждой. Два года назад, тогда еще студентка Маша, составила бизнес-план, подсчитала смету. Закупка оборудования, сырья, аренда помещения, оплата персонала – все это тянуло на кругленькую сумму. Но инвестор все же нашелся.

Мария Кухоренко, предприниматель:

Сумма была около 10 тысяч долларов в конечном итоге. Ее удалось отбить в первый год, даже полгода. Дело в том, что мы открывались на Новый год, а Новый год – это у нас самый сезон. Поэтому мы очень быстро окупились.

Пока шоколадное ателье существует в виде Интернет-магазина. В штате маленькой компании кроме Марии – два профессиональных кондитера и курьер. Все сладкие фигурные изделия изготавливаются вручную.

У наших героев разные цели в жизни. Виталий мечтает построить свой дом, добиться успехов в аграрной сфере. Валерий видит свое предназначение в строительстве. Начинающие предприниматели Игнат и Мария с нуля открыли каждый свое дело и стремятся преуспеть в бизнесе. Но всех этих молодых людей объединяет одно – инициативность и желание работать. А результат уже очевиден.