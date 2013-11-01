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Иосиф и Франя Малюки из Фаниполя отметили 50-летие совместной жизни

01 ноября 2013 20:49
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Новости Беларуси. «Объединила любовь». Золотую свадьбу отмечают Иосиф и Франя Мялюки с Фаниполя.

В городском поселке юбиляров знают все. Иосиф Витольдович всю жизнь проработал на одном предприятии - Опытно-механическом заводе. Мужчина награжден дипломами и грамотами. Мялюки воспитали двоих детей и троих внуков.

Полвека назад их на всю жизнь связала пьеса, в которой они, участники художественной самодеятельности, были заняты. Несмотря на жизненные испытания, Франя и Иосиф Мялюки сумели сохранить любовь и уважение друг к другу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Брак и семья

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