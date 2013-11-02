2 ноября – Всемирный день мужчин

Новости Беларуси. Всемирный день мужчин отмечают сегодня.

Любопытно, что учреждён он по инициативе экс-президента СССР Михаила Горбачёва, поддержан рядом международных организаций. В Беларуси — мужчин меньше, чем женщин, хотя мальчиков рождается больше.

Местом жительства представители сильного пола, в основном, выбирают города, сельскую местность - только четверть мужского населения. Среднестатистический белорус живёт около 67 лет. В первый брак вступает в 27. Две трети наших мужчин имеют образование - высшее, профессионально-техническое или среднее специальное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.