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2 ноября – Всемирный день мужчин

02 ноября 2013 16:01
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Новости Беларуси. Всемирный день мужчин отмечают сегодня.

Любопытно, что учреждён он по инициативе экс-президента СССР Михаила Горбачёва, поддержан рядом международных организаций. В Беларуси — мужчин меньше, чем женщин, хотя мальчиков рождается больше.

Местом жительства представители сильного пола, в основном, выбирают города, сельскую местность - только четверть мужского населения. Среднестатистический белорус живёт около 67 лет. В первый брак вступает в 27. Две трети наших мужчин имеют образование - высшее, профессионально-техническое  или среднее специальное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Праздничные даты

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