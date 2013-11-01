В канун Дня поминовения предков на белорусско-литовской границе открылись дополнительные пункты упрощенного пропуска

Новости Беларуси. Сходить в гости к родным и посетить могилы предков. Такая возможность появилась у жителей белорусского и литовского приграничья. В канун Дня поминовения предков на сопредельной территории открылись дополнительные пункты упрощённого пропуска. На оформление документов здесь уходит всего несколько минут, с собой можно пронести вещи для личного пользования.

В приграничной деревне Пецкуны с самого утра собираются жители окрестных сёл. Накануне Дня поминовения предков здесь, на белорусско-литовской границе, открывается упрощённый пункт пропуска. Сходить в гости к родным, друзьям, или посетить могилы предков, оставшиеся на сопредельной территории, можно в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Янович:

Вообще удобно, потому что у нас родители похоронены. Там мои братья и сестра проживают.

Алла Яцкевич:

Очень удобно. Что нам ехать через Вильнюс, а что на прямую.

До появления здесь границы местные жители относились к приходу соседней литовской деревни, там же рядом с костёлом - и кладбище. В 90-е после развала СССР всё изменилось.

Кладбище от белорусской деревни Пецкуны находится всего в 50 метрах. Однако, сегодня это литовская территория. Если бы не упрощённый пункт пропуска, добираться к могилам родных пришлось бы в объезд, а это около сотни километров.

Семья Аленциновичей, что называется, интернациональная: хозяин - белорус, а его супруга литовка. Такие упрощённые пункты пропуска для них единственная возможность навестить родню и помянуть предков.

Ядвига Аленцинович:

Я сама из Литвы, там мои родители похоронены. Сестра есть и брат там живут. Пускают на Пасху, на русскую Радоницу, на Рождество, на Новый год. Спасибо большое.

Упрощённый пункт пропуска своё название полностью оправдывает: оформление документов занимает считанные минуты. Современное переносное оборудование позволяет пограничникам зарегистрировать граждан, не отходя от машины.

Дмитрий Кудрявцев, начальник отдела организации оперативного контроля Лидского пограничного отряда:

Упрощённые пункты пропуска могут пересекать лица, постоянно проживающие на территории, непосредственно прилегающей к белорусско-литовской границе. При пересечение границы им необходимо иметь при себе документы на право пересечения границы с визой соответствующего государства. И документ, подтверждающий, что они непосредственно проживают на этих территориях.

Всего на территории Лидского погранотряда – три упрощённых пункта пропуска. И если в Пецкунах пересечь границу можно исключительно пешком, то в двух других посетить соседнее государство можно на автомобиле. Житель литовской Рудни Иван Мисюрас воспользовался такой возможностью. В Беларуси у него остались могилы родителей.

Иван Мисюрас:

Живу здесь в приграничной зоне и упрощённый пункт пропуска – это вообще хорошо для нас для местных. Это уже для посторонних надо на международные ехать. А местным вообще хорошо: берём справку с сельского совета, заверяем у нотариуса. И здесь свободно, максимум полчаса, и на кладбище к родителям можно ехать.

Работать упрощённые пункты пропуска на белорусско-литовской границе будут до 3 ноября. За это время посетить соседние государства смогут все желающие, как с одной, так и с другой стороны.