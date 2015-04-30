Студенческий трудовой семестр стартовал в Беларуси: на работу отправятся более 70 тысяч молодых людей

Новости Беларуси. В Беларуси стартовал студенческий трудовой семестр. В течении полугода более 70 тысяч молодых людей будут работать в строительных и педагогических отрядах. Расширена их трудовая география. В нашей стране студенты приложат руку к возведению Белорусской АЭС, в России – космодрома «Восточный».

Летний трудовой семестр у студентов начался официально на минской площади флага. Сюда приехали со всей страны. Эти молодые люди будут трудиться все лето. Путевки на рабочие места они получили в торжественной обстановке.

Работать в студотрядах в 2015 году будут 70 тысяч человек. Это каждый шестой студент в стране. Некоторые из них – на знаковых объектах, к примеру, Белорусской АЭС.

Там работал и Александр. Студент университета информатики говорит: понравилось, еще и денег заработал. Туда же едет и в 2015 году.

Александр Заремба, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Понравилось все: это новые знакомства, достойный коллектив был со мной. В этом году я тоже собираюсь отправиться командиром отряда. В прошлом году я заработал около 20 млн, в этом году обещают то же самое.

Стройки – рабочие места традиционные. Но предоставят студентам и другие возможности. Например, вакансии в сельхозотрядах. В них в 2014 году трудились семь тысяч человек: убирали урожай и помогали по хозяйству аграриям. Плюс отряды сервисные и экологические.

Александра Луговская, студентка Международного государственного экологического университета им. А. Д. Сахарова:

Обычно наш отряд – где-то месяц в Березинском биосферном заповеднике. Очень атмосферный отряд, потому что это то место, где ребята могут сплотиться вместе, потому что ребята месяц живут вместе, месяц работают, ребята отдыхают вместе.

Будут отряды и международные. Так, наши студенты поедут в Амурскую область России на строительство космодрома. Чтобы попасть туда, здесь у молодых людей строгий отбор. В некоторых вузах – порядка 10 человек на место. К тому же все из них досрочно сдают сессию.

Сергей Клишевич, второй секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Наши ребята в этом году будут работать в Российской Федерации в составе педагогических отрядов, потому что их ценят, их работу знают. И мы, конечно же, пригласим наших коллег из российских студенческих отрядов. Уже более 50 лет этой традиции. Ребята идут, ребята работают. Каждый раз что-то новенькое и, самое главное, ребята ценят традиции стройотрядовского движения.

В 2015 году каждому студотряду дадут имена Героев Советского Союза в честь 70-летия Победы. Это еще одна дань традициям.

Большинство студентов работу начнут после сессии, в начале июля. А закончится семестр глубокой осенью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.