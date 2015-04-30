30 апреля в Минске пройдет «Бал Победителей» и откроется сезон фонтанов, приуроченный у 70-летию Великой Победы

Новости Беларуси. В ритме вальса. «Бал Победителей» соберет в Минске около 500 ветеранов. Организаторы постарались и решили провести праздник в формате «голубого огонька». Конечно, не обойдется без сюрпризов и подарков.

А после бала ветераны смогут насладиться настоящей водной феерией. Фонтаны в Минске проснутся сегодня после зимней спячки. Тем более что на этот раз событие приурочили к 70-летию Великой Победы.

Старт сезону дадут возле Большого театра оперы и балета, где зажурчит один из самых крупных фонтанов города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всех задумок специалисты не раскрывают, но обещают устроить настоящее шоу. Всего в Минске их около 60 и у каждого своя «изюминка». Например, у фонтана на площади Независимости самое большое количество струй – 700, а лидером по высоте и мощности признан «Парус» на Комсомольском озере.