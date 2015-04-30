30 апреля в Беларуси стартовал студенческий трудовой семестр

Новости Беларуси. Не изменяя традициям. В Беларуси стартовал студенческий трудовой семестр. Длиться он будет полгода. За это время, как ожидается, работу получат более 70 тысяч молодых людей. В основном в строительных, экологических и педагогических отрядах. Они организованы практически в каждом районе страны.

Наши студенты приложат руку и к возведению белорусской АЭС, а также космодрома «Восточный» в России.

Каждому студотряду присвоят имя Героя Советского Союза, отдав таким образом дань ветеранам в преддверии праздника Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Заремба, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Это уже мое второе трудовое студенческое лето. Мы работали на атомной электростанции – мы делали дороги на пожарных станциях. Понравилось все. Это новые знакомства. В этом году я тоже собираюсь отправиться командиром отряда.

Александра Луговская, студентка Международного государственного экологического университета им. А. Д. Сахарова:

Обычно наш отряд находится где-то месяц в Березинском биосферном заповеднике. Это очень атмосферный отряд, потому что это то место, где ребята могут сплотиться. Потому что ребята месяц живет вместе, месяц работают вместе, отдыхают вместе и обычно в Минск возвращаются уже семьей.