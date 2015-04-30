Новый авиарейс Минск – Алматы свяжет Беларусь и Казахстан

Новости Беларуси. Новый авиарейс свяжет Минск с экономическим центром Казахстана – Алматы. Полёты пока будут выполняться два раза в неделю. Продолжительность пребывания в воздухе – 4,5 часа.

Специально к открытию рейса разработаны новые тарифы, а так же упрощена процедура таможенного оформления багажа для пассажиров.

Планируется, что уже к лету самолеты из Минска будут отправляться в Алматы ежедневно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности ОАО «Авиакомпания «Белавия»:

Минск и Алматы – самое большое расстояние в сети регулярных рейсов авиакомпании. Мы недавно получили с вой флот два новых Боинга 737-800 – это самолеты нового поколения, самые большие самолеты в нашем флоте – 187 кресел. Они без каких-либо проблем могут долетать до Алматы и обратно с полной коммерческой загрузкой.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

В городе Алматы есть хорошие торгово-экономические связи с регионами Беларуси. И если до этого приходилось через другие города сюда прибывать делегациям областей, то теперь это напрямую – чаще будет. Есть еще стимул к тому, чтобы выполнить поручения глав наших государств – Александра Григорьевича Лукашенко и Нурсултана Абишевича Назарбаева по удвоению товарооборота между нашими государствами.