«Строятся 2 новые скважины». Какие ещё меры предпринимают власти в Фаниполе для модернизации инфраструктуры?

Новости Беларуси. Столичные города-спутники Фаниполь и Дзержинск в ближайшее время пополнятся новыми социально значимыми объектами. Модернизируют и их инфраструктуру, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Об этом заявил губернатор Минской области Александр Турчин во время приема граждан в Дзержинске.
«Мне пообещали, что вопрос будет решен». С какими вопросами пришли белорусы на прием к губернатору Минской области? – читайте здесь.
Затронули и такую проблемную тему, как обеспечение водой Фаниполя. В городе устарели коммуникации. Из-за этого периодически прорывает водопровод.
Максим Лысенко, председатель Дзержинского райисполкома:
Первым этапом для решения этого вопроса что мы делаем? Мы отсоединяем участок водоканала от «Молодечноводоканала» и забираем в коммунальную собственность, будем формировать свой куб «Дзержинскводоканал». Далее серьезный проект уже разработан, он на экспертизе. По решению вопроса водоснабжения. Будут в Фаниполе в этом году строится две новые скважины. Шесть существующих, мы видим, не хватает на город. Построим резервуар дополнительный на 2 000 метров кубических воды.
Всего Александр Турчин рассмотрел около 10 вопросов. Все они взяты на контроль. Также губернатор посетил и местные промышленные предприятия.