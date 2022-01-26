«Строятся 2 новые скважины». Какие ещё меры предпринимают власти в Фаниполе для модернизации инфраструктуры?

Новости Беларуси. Столичные города-спутники Фаниполь и Дзержинск в ближайшее время пополнятся новыми социально значимыми объектами. Модернизируют и их инфраструктуру, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Об этом заявил губернатор Минской области Александр Турчин во время приема граждан в Дзержинске.

«Мне пообещали, что вопрос будет решен». С какими вопросами пришли белорусы на прием к губернатору Минской области? – читайте здесь.

Затронули и такую проблемную тему, как обеспечение водой Фаниполя. В городе устарели коммуникации. Из-за этого периодически прорывает водопровод.