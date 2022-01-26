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«Строятся 2 новые скважины». Какие ещё меры предпринимают власти в Фаниполе для модернизации инфраструктуры?

26 января 2022 16:21
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Новости Беларуси. Столичные города-спутники Фаниполь и Дзержинск в ближайшее время пополнятся новыми социально значимыми объектами. Модернизируют и их инфраструктуру, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Об этом заявил губернатор Минской области Александр Турчин во время приема граждан в Дзержинске.

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Затронули и такую проблемную тему, как обеспечение водой Фаниполя. В городе устарели коммуникации. Из-за этого периодически прорывает водопровод.  

«Строятся 2 новые скважины». Какие ещё меры предпринимают власти в Фаниполе для модернизации инфраструктуры?-1

Максим Лысенко, председатель Дзержинского райисполкома:   
Первым этапом для решения этого вопроса что мы делаем? Мы отсоединяем участок водоканала от «Молодечноводоканала» и забираем в коммунальную собственность, будем формировать свой куб «Дзержинскводоканал». Далее серьезный проект уже разработан, он на экспертизе. По решению вопроса водоснабжения. Будут в Фаниполе в этом году строится две новые скважины. Шесть существующих, мы видим, не хватает на город. Построим резервуар дополнительный на 2 000 метров кубических воды.    

Всего Александр Турчин рассмотрел около 10 вопросов. Все они взяты на контроль. Также губернатор посетил и местные промышленные предприятия.  

# Прием граждан # общество # Александр Турчин # Ольга Мулярчик # Максим Лысенко # Фотофакт

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