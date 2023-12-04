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Стройотряды продолжают восстанавливать Кобринское укрепление Брестской крепости

04 декабря 2023 08:02
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Всебелорусская молодежная стройка продолжается. Трудовую эстафету сегодня примут два студенческих отряда: «Стахановцы» имени Героя Беларуси Владимира Карвата и «Аэлита» имени Героя Социалистического Труда ректора БГУ Антона Севченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стройотряды продолжают восстанавливать Кобринское укрепление Брестской крепости-1

Бойцы «Спадчыны», которые в торжественной обстановке заступили на вахту в начале ноября, хорошо потрудились: вынесли более 100 тонн строительного мусора, занимались демонтажом полов в казармах, очищали подвальные помещения. Стройка грандиозная, объем работ большой.

Стройотряды продолжают восстанавливать Кобринское укрепление Брестской крепости-4

Для благоустройства территории Кобринского укрепления Брестской крепости не помешает помощь и новых добровольцев. С учетом количества обращений с вопросами о том, как присоединиться к молодежной инициативе (а они поступают от людей разного возраста), в БРСМ открыты горячие телефонные линии. Здесь готовы ответить на вопросы всех желающих внести вклад в создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи.

# Студенты # общество # Фотофакт

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