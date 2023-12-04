Стройотряды продолжают восстанавливать Кобринское укрепление Брестской крепости

Бойцы «Спадчыны», которые в торжественной обстановке заступили на вахту в начале ноября, хорошо потрудились: вынесли более 100 тонн строительного мусора, занимались демонтажом полов в казармах, очищали подвальные помещения. Стройка грандиозная, объем работ большой.

Для благоустройства территории Кобринского укрепления Брестской крепости не помешает помощь и новых добровольцев. С учетом количества обращений с вопросами о том, как присоединиться к молодежной инициативе (а они поступают от людей разного возраста), в БРСМ открыты горячие телефонные линии. Здесь готовы ответить на вопросы всех желающих внести вклад в создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи.