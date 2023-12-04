Более 2 тыс. человек обратились в Наццентр защиты персональных данных за 2 года

За 2 года в Национальный центр защиты персональных данных обратились более 2 тысяч человек. Удалено более 22 миллионов записей с незаконно полученной информацией о жителях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чаще всего жалобы поступают на сферу услуг и торговлю, деятельность банков, финансовых и страховых организаций. Главная проблема – избыточность обрабатываемых личных данных по отношению к заявленным целям их обработки.

Виталий Бойко, начальник отдела по работе с обращениями Национального центра защиты персональных данных Беларуси:

Организации интересует, как применяется законодательство о персональных данных, какие необходимо реализовать меры по защите персональных данных, назначение ответственных лиц, которые осуществляют обработку в таких организациях. Центром готовится методологическая база в помощь операторам, чтобы они могли перевести свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных.

Также центром защиты персональных данных организовано более 200 образовательных и просветительских мероприятий, в которых приняли участие свыше 25 тысяч специалистов. А в рамках курсов повышения квалификации обучено более 3 тысяч человек.