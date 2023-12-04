Прямой эфир

Более 2 тыс. человек обратились в Наццентр защиты персональных данных за 2 года

04 декабря 2023 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

За 2 года в Национальный центр защиты персональных данных обратились более 2 тысяч человек. Удалено более 22 миллионов записей с незаконно полученной информацией о жителях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 2 тыс. человек обратились в Наццентр защиты персональных данных за 2 года-1

Чаще всего жалобы поступают на сферу услуг и торговлю, деятельность банков, финансовых и страховых организаций. Главная проблема – избыточность обрабатываемых личных данных по отношению к заявленным целям их обработки.

Более 2 тыс. человек обратились в Наццентр защиты персональных данных за 2 года-4

Виталий Бойко, начальник отдела по работе с обращениями Национального центра защиты персональных данных Беларуси:
Организации интересует, как применяется законодательство о персональных данных, какие необходимо реализовать меры по защите персональных данных, назначение ответственных лиц, которые осуществляют обработку в таких организациях. Центром готовится методологическая база в помощь операторам, чтобы они могли перевести свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных.

Также центром защиты персональных данных организовано более 200 образовательных и просветительских мероприятий, в которых приняли участие свыше 25 тысяч специалистов. А в рамках курсов повышения квалификации обучено более 3 тысяч человек.

# Государственная политика # общество # Виталий Бойко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Патриотический форум «За мир и согласие» прошёл в Минске
04 декабря 2023 07:09

Патриотический форум «За мир и согласие» прошёл в Минске

«Если что-то обещаете себе, то очень важно это сделать». Магистр психологии рассказал, как изменить своё мышление
04 декабря 2023 07:05

«Если что-то обещаете себе, то очень важно это сделать». Магистр психологии рассказал, как изменить своё мышление

Пока мы вместе, мы сильные! Слёт военно-патриотических клубов Беларуси и России – как это было?
03 декабря 2023 18:00

Пока мы вместе, мы сильные! Слёт военно-патриотических клубов Беларуси и России – как это было?