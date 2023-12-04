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Патриотический форум «За мир и согласие» прошёл в Минске

04 декабря 2023 07:09
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Профсоюзы страны выступают за защиту избирательного процесса от внешнего вмешательства. Такой посыл прозвучал на патриотическом форуме «За мир и согласие» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриотический форум «За мир и согласие» прошёл в Минске-1

Масштабная дискуссионная площадка собрала более 400 неравнодушных граждан. Это представители самых разных отраслей. Обсудили вопросы национальной и электоральной безопасности, в том числе участие профсоюзов в каждом из этапов кампании. Изучили новации избирательного законодательства. В центре внимания была и тема геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и сохранение исторической памяти.

Патриотический форум «За мир и согласие» прошёл в Минске-4

Сергей Потапенко, председатель Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений:
Профсоюз проводит постоянно работу по патриотическому воспитанию, особенно нашей молодежи. Ветераны выступают перед молодежью. Молодежь участвует во всех патриотических акциях, которые проводятся под эгидой профсоюзов. Сейчас мы обращаем внимание на патриотические классы, которые создаются во многих школах и начинаем работать с ними.

Патриотический форум «За мир и согласие» прошёл в Минске-7

В рамках форума участники национальных фестивалей творчества презентовали свои работы в области декоративно-прикладного искусства, вокального и театрального мастерства. Их лейтмотив – сохранение мира и развитие.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Фотофакт

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