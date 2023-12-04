Патриотический форум «За мир и согласие» прошёл в Минске

Профсоюзы страны выступают за защиту избирательного процесса от внешнего вмешательства. Такой посыл прозвучал на патриотическом форуме «За мир и согласие» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабная дискуссионная площадка собрала более 400 неравнодушных граждан. Это представители самых разных отраслей. Обсудили вопросы национальной и электоральной безопасности, в том числе участие профсоюзов в каждом из этапов кампании. Изучили новации избирательного законодательства. В центре внимания была и тема геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и сохранение исторической памяти.

Сергей Потапенко, председатель Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений:

Профсоюз проводит постоянно работу по патриотическому воспитанию, особенно нашей молодежи. Ветераны выступают перед молодежью. Молодежь участвует во всех патриотических акциях, которые проводятся под эгидой профсоюзов. Сейчас мы обращаем внимание на патриотические классы, которые создаются во многих школах и начинаем работать с ними.