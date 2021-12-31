Строительство жилья, ФОК с бассейном, урожай. Минская область подвела итоги уходящего 2021 года

Чем запомнился 2021-й год для жителей центрального региона – в материале Анны Куртасовой.

Новости Беларуси. Успешный 2021-й. Минская область в 2021 году показала себя в очередной раз, как лидер по многим позициям. Самый большой каравай был именно у аграриев Минщины, активно строилось жилье, один за одним сдавались социальные объекты. Благоустраивались населенные пункты. Достигнуты успехи в медицине, образовании, культуре и спорте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анна Куртасова, корреспондент:

Амбициозные планы и закономерные успехи. В 2021 году перед жителями Минской области стояли определенные задачи. Увеличить результативность в сельском хозяйстве, повысить экономические показатели, улучшить инфраструктуру. Как говорится, сказано – сделано. Вспомним самые яркие события уходящего года.

Минская область – аграрный край. И можно быть уверенными: будем с хлебом. Летом аграрии постарались на славу. Минская область стала победителем национального конкурса жатвы. Каждая четвертая тонна из общего каравая страны произведена в центральном регионе. Намолот зерна составил свыше миллиона шестисот тысяч тонн. И это без учета кукурузы. Средняя урожайность – 35 центнеров с гектара.