Едете с ребёнком в отпуск? Какие документы нужно иметь с собой

Август – последний шанс съездить в отпуск с ребёнком перед началом учебного года. Какие документы нужно иметь с собой на ребёнка, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Алина Калацкая, директор туристической компании:

Когда выезжают оба родителя, надо помнить, что ребёнку нужен только паспорт. На всякий случай, я советую взять свидетельство о рождении. Никаких разрешений на выезд не надо. Если ребёнок выезжает, вообще, без родителей, с сопровождающим или с бабушкой-дедушкой, то нужно сделать разрешение у нотариуса на вывоз ребёнка. Некоторые турагентства просят нотариально заверенное разрешение на вывоз ребёнка за границу, но это оправдано только в случае, если ребёнок едет с одним из родителей и необходимо делать визу.