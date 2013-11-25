Строительство третьей линии минского метро начнется в 2014 году. Как будут выглядеть новые станции

«Наступная станцыя – «Малiнаўка». Такие слова в 2014 году услышат пассажиры минского метрополитена. С открытием новой станции на Юго-Западе протяженность подземки увеличится почти на 2 километра. Расположится остановка на Московской линии, за станцией «Петровщина». Вход в метро будет находиться на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Есенина. Ввести в эксплуатацию станцию планировали еще в ноябре, но завершить строительство к сроку помешали грунтовые воды. Поэтому первый поезд на платформу «Малиновки» прибудет в мае 2014 года.

Певучее название станции определило оригинальное цветовое оформление. Предпочтение архитекторы отдали зеленому и фисташковому цветам. Голубой потолок станет олицетворением минского неба.

Владимир Телепнев, главный архитектор ОАО «Минскметропроект»:

На последних станциях Автозаводской линии появились новые отделочные материалы. Мы максимально ушли от природного камня (он достаточно дорой).

После запуска станции «Малиновка» начнется работа над третьей линией метро, которая свяжет юг и север столицы. Первые четыре станции («Юбилейную площадь», «Площадь Франциска Богушевича», «Вокзальную» и «Ковальскую слободу») введут в эксплуатацию к 2017 году. Работы пока не начались, но уже известно, как будут выглядеть будущие остановки. На сегодня одобрены эскизы и архитектурные проекты. В будущем третья линия метро должна разрастись до 14 станций.

Новыми пересадочными пунктами станут «Вокзальная» и «Юбилейная». Первая расположится возле станции метро «Площадь Ленина», на улице Дружной. С Московской линией метро ее свяжут два тоннеля, которые будут оборудованы движущимися дорожками – травoлаторами. Станция станет своеобразным продолжением железнодорожного вокзала и будет оформлена с ним в едином стиле.

«Юбилейная площадь» соединит третью ветку метро с Автозаводской. Станция станет самой глубокой в столичном метро (на 20 метров ниже уровня земли). Для удобства здесь будут введены одни самых длинных эскалаторов в Минске. Длина каждого составит почти 100 метров.

Оформят станцию по-праздничному, ведь название «Юбилейная» звучит очень торжественно. В интерьере будут преобладать красный и белый цвета. На потолке появится подсветка в виде белых колец.

«Юбилейная площадь» и «Вокзальная» создадут с соответсвующими линиями так называемый пересадочный треугольник, который позволит значительно разгрузить пассажиропоток на станциях «Фрунзенская» и «Площадь Ленина».

Природные мотивы лягут в основу оформления станции метро «Площадь Франциска Богушевича». Пшеничные колосья украсят вестибюль и колонны на платформе, белорусский орнамент преобразит потолок.

Убранство «Ковальской слободы» впечатлит минчан своей изысканностью и роскошью. Кованые детали интерьера оформят своды станции. С помощью мощной подсветки они создадут на потолке невероятные теневые эффекты.

В вестибюлях появятся сюжетные картины на тему кузнечного ремесла. Такое оформление зодчими было выбрано далеко неслучайно. На пересечении улиц Воронянского и Жуковского, где в будущем расположится станция, когда-то в Минске находилась ремесленная зона.

Станции метро «Немаршанский сад», «Аэродромная» и «Слуцкий гостинец» относятся ко второй очереди строительства. Ввести в эксплуатацию их планируют после 2017 года.

В интерьере станции «Немаршанский сад» будут доминировать зеленые оттенки. Свое название будущая остановка полностью оправдает. С помощью точечных светодиодов и специальных трафаретов под ее сводами распустятся цветочные поля.

Следующая станция – «Слуцкий гостинец». Здесь минчанам невольно будут вспоминаться строки из стихотворения Максима Богдановича. Все дело в том, что потолок станции будет похож на узор Слуцкого пояса, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Оформление «Аэродромной» будет напоминать салон самолета. Над лифтом станции появится декоративный элемент в виде турбины воздушного корабля. В интерьере будут преобладать светлые тона.

Функциональные нововведения: на третьей линии по краю платформ будут установлены специальные барьеры – это значительно снизит вероятность несчастных случаев. Кроме того, здесь будет установлена система повышенной пожарной безопасности.

Владимир Телепнев, главный архитектор ОАО «Минскметропроект»:

Для безопасной эвакуации пассажиров с платформы станции перед лестничными спусками, эскалаторными блоками установят дымоудерживающие экраны. Навстречу эвакуируемым пассажирам осуществляется подпор воздуха, а дым с верхней зоны платформенного участка удаляется непосредственно на улицу.

При строительстве новых станций существенного изменения маршрутов городского наземного транспорта не планируется – сегодня уже проработаны возможности устройства временных объездов.