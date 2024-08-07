Строительство нового общежития БНТУ завершается в Минске

Сегодня на объекте трудятся 600 человек. Успеть нужно в срок. Проводится внутренняя отделка жилого помещения, на десяти этажах монтажники завершают работы, комнаты будут переданы под комплектацию мебелью. Каждый блок оснастят современными и удобными кухней, ванной и санузлом. В общежитие уже заведены инженерные коммуникации, подключено центральное водоснабжение и отопление. Смонтированы три лифта, еще три – в работе. Всего в здании 17 этажей, два из которых, содержат четыре двухуровневых блока.