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Строительство нового общежития БНТУ завершается в Минске

07 августа 2024 10:07
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Более тысячи студентов БНТУ смогут решить квартирный вопрос. В Минске завершается строительство нового общежития ведущего технического вуза страны. Сдача проекта запланирована на октябрь текущего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство нового общежития БНТУ завершается в Минске-1

Сегодня на объекте трудятся 600 человек. Успеть нужно в срок. Проводится внутренняя отделка жилого помещения, на десяти этажах монтажники завершают работы, комнаты будут переданы под комплектацию мебелью. Каждый блок оснастят современными и удобными кухней, ванной и санузлом. В общежитие уже заведены инженерные коммуникации, подключено центральное водоснабжение и отопление. Смонтированы три лифта, еще три – в работе. Всего в здании 17 этажей, два из которых, содержат четыре двухуровневых блока.

Строительство нового общежития БНТУ завершается в Минске-4

Андрей Русский, заместитель начальника филиала «СУ-13» ОАО «Стройтрест № 4»:
Объект строится полтора года. Выполнено 90 процентов отделочных работ, где-то процентов 50 – благоустройство. Комнаты будут двух-трехместные в одном блоке. Общежитие рассчитано на 1 030 студентов. Будут установлены малые формы, и небольшой будет спортивный городок.

Строительство нового общежития БНТУ завершается в Минске-7

С внутреннего дворика фасадные работы планируют завершить к концу месяца. Параллельно ведется благоустройство территории, укладывается тротуарная плитка. Также здесь появится небольшой спортивный городок.

# Общежития в Минске # общество

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