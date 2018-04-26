До +27 градусов. С воскресенья в Беларусь придёт тепло

Новости Беларуси. С 29 апреля в Беларуси установится теплая погода.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет, в пятницу – 27 апреля – местами ночью, а днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди различной интенсивности. В некоторых районах – грозы. Температура ночью – 2-7 градусов тепла, в южной части Беларуси до 9 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 11-17 градусов тепла.

В субботу – 28 апреля – без осадков, однако утром и днем по северо-западу страны могут пройти кратковременные дожди, в некоторых местах с грозами. Ночью и утром вблизи водоемов и в низких местах – туман. Температура ночью +2-7°C, днем – +14-20°C, а по юго-западу – до +24°C.

Настоящее тепло начнется в воскресенье 29 апреля. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Слабый туман – ночью и утром. Ночью температура воздуха будет от 7 до 12 градусов тепла, а в дневное время – до +17-23°C, в южной части страны – до +27°C.

30 апреля – в понедельник – прогнозируются кратковременные дожди, а местами с грозами. В ночное время суток температура воздуха составит +7-12°C, в южный районах – до +14 градусов. Днем ожидается от 19 до 25 градусов тепла, по югу – +27°C .

В Белгидромете отметили, что в первых числах мая теплая погода сохранится.