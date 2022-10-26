Строительство комплекса теннисных кортов во Фрунзенском районе завершено на 75%

Новости Беларуси. Строительство комплекса крытых теннисных кортов завершено на 75 %. Руководство Минска 26 октября проконтролировало ход возведения объекта во Фрунзенском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что спортсмены опробуют нанопокрытие под сводами центра олимпийского резерва по теннису уже к Новому году. Всего там будет 8 кортов. Предусмотрен большой тренажерный зал с современным спортивным оснащением, комнаты отдыха и кафе. Трибуны рассчитаны более чем 1 200 болельщиков.

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

Объект уникальный. К 31 декабря мы планируем завершить строительство объекта и ввести его, люди ждут, не только наши, Фрунзенского района, но и в целом в городе. Любителей достаточно. Мы видим, что рядом располагаются теннисные корты наши, но их мало, то есть востребованность сегодня есть.

Александр Коржаневский, первый заместитель директора – главный инженер УКС Фрунзенского района Минска:

Четыре корта «хард», четыре корта уникальные для Беларуси с покрытием инновационным. В данный момент трудятся на объекте 280 человек, с каждым днем люди добавляются, чтобы обеспечить своевременный ввод объекта к эксплуатацию.