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Строительство комплекса теннисных кортов во Фрунзенском районе завершено на 75%

26 октября 2022 11:41
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Новости Беларуси. Строительство комплекса крытых теннисных кортов завершено на 75 %. Руководство Минска 26 октября проконтролировало ход возведения объекта во Фрунзенском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство комплекса теннисных кортов во Фрунзенском районе завершено на 75%-1

Ожидается, что спортсмены опробуют нанопокрытие под сводами центра олимпийского резерва по теннису уже к Новому году. Всего там будет 8 кортов. Предусмотрен большой тренажерный зал с современным спортивным оснащением, комнаты отдыха и кафе. Трибуны рассчитаны более чем 1 200 болельщиков.

Строительство комплекса теннисных кортов во Фрунзенском районе завершено на 75%-4

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
Объект уникальный. К 31 декабря мы планируем завершить строительство объекта и ввести его, люди ждут, не только наши, Фрунзенского района, но и в целом в городе. Любителей достаточно. Мы видим, что рядом располагаются теннисные корты наши, но их мало, то есть востребованность сегодня есть.

Строительство комплекса теннисных кортов во Фрунзенском районе завершено на 75%-7

Александр Коржаневский, первый заместитель директора – главный инженер УКС Фрунзенского района Минска:
Четыре корта «хард», четыре корта уникальные для Беларуси с покрытием инновационным. В данный момент трудятся на объекте 280 человек, с каждым днем люди добавляются, чтобы обеспечить своевременный ввод объекта к эксплуатацию.

Строительство комплекса теннисных кортов во Фрунзенском районе завершено на 75%-10

Строительство комплекса теннисных кортов во Фрунзенском районе завершено на 75%-12

К объекту уже проложены все инженерные коммуникации, фасад почти оформлен, завершается благоустройство прилегающей территории.

# Строительство # общество # Сергей Шкруднев # Александр Коржаневский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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