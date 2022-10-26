Прямой эфир

Роман Головченко посетит с рабочим визитом Астрахань

26 октября 2022 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Укрепление прямых связей с регионами России. 26 октября в Астраханскую область направляется правительственная делегация Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко посетит с рабочим визитом Астрахань-1

Там будут обсуждаться темы производственной кооперации, запланирован ряд переговоров и подписание совместных документов. Накануне визита в Совете министров определили его главные цели.

Роман Головченко посетит с рабочим визитом Астрахань-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Укрепление прямых связей с регионами России, как мы все понимаем, – важное и актуальное направление работы. Надо обсудить с руководством Астраханской области активизацию торгово-экономического сотрудничества и ряд вопросов, которые стали актуальными в самое последнее время. В частности, по расширению возможностей использования астраханских портов для логистических маршрутов поставок белорусской продукции.

Роман Головченко посетит с рабочим визитом Астрахань-7

Из Астрахани белорусская правительственная делегация направится в Астану. Напомним, в Казахстане в предстоящую пятницу, 28 октября, состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ. На нем планируется принять более 10 документов о развитии взаимодействия в Содружестве.

# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Турчин провёл приём граждан в Узде
26 октября 2022 10:16

Александр Турчин провёл приём граждан в Узде

Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси на 27 октября
26 октября 2022 09:51

Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси на 27 октября

174 фильма из 44 стран – фестиваль «Анимаёвка» стартует в Могилёве
26 октября 2022 08:42

174 фильма из 44 стран – фестиваль «Анимаёвка» стартует в Могилёве