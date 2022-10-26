Роман Головченко посетит с рабочим визитом Астрахань

Укрепление прямых связей с регионами России. 26 октября в Астраханскую область направляется правительственная делегация Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там будут обсуждаться темы производственной кооперации, запланирован ряд переговоров и подписание совместных документов. Накануне визита в Совете министров определили его главные цели.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Укрепление прямых связей с регионами России, как мы все понимаем, – важное и актуальное направление работы. Надо обсудить с руководством Астраханской области активизацию торгово-экономического сотрудничества и ряд вопросов, которые стали актуальными в самое последнее время. В частности, по расширению возможностей использования астраханских портов для логистических маршрутов поставок белорусской продукции.