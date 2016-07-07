Строительство комплекса «Кемпински» в Минске планируется завершить к концу 2018 года

Новости Беларуси. Строительство комплекса возле минского цирка планируют завершить до конца 2018 года. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси. Причем полностью готовы должны быть также инженерная и транспортная инфраструктура.

Напоминаем, находится комплекс в квартале проспекта Независимости, улицы Янки Купалы и реки Свислочь. Глава белорусского государства в свое время поручал благоустроить незавершенное здание, что впоследствии и было сделано. Однако сама гостиница пока не готова.

Объект планировали сдать ещё в 2014 году, к старту чемпионата мира по хоккею. Но строительство затормозилось. Подписанный указ должен стать новой точкой отсчета в строительстве комплекса и приблизить сроки сдачи объекта, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.