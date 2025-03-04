В Минске состоялась первая в 2025 году сессия Молодёжного совета

Организация военно-патриотических проектов, спортивных мероприятий, а также благоустройство города. В Минске прошла первая в 2025 году сессия Молодежного совета при Мингорсовете, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На повестке – подведение итогов проделанной работы. Также были предложены идеи для реализации в 2025 году. Этой весной стартуют экологические забеги по сбору пластика. Присоединиться может любой желающий. Кроме того, в Год благоустройства особое внимание уделят наведению порядка в столичных парках и зеленых зонах. А к 80-летию Великой Победы в сквере Максима Танка будет посажена аллея.

Владислав Демиденко, председатель Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов: Самое главное это то, что мы имеем возможность общаться с молодежью на равных, разговаривать, слышать их проблемы. Таким образом у нас была организована в декабре встреча с мэром города, где мы озвучили актуальные проблемы и предложения руководству нашего города.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

В чем особенность Молодежного совета, что у каждого одинаковые возможности. Это округ, это взаимодействие с депутатом, который избран в этом округе, и это возможность продвинуть свою идею, свое предложение, ту мысль, с которой, по большому счету, каждый из них шел в Молодежный совет, вплоть до руководства города.

По итогам работы за 2024 год были отмечены самые активные юноши и девушки. Четвертый созыв Молодежного совета начал свою работу в июне 2024 года. В его состав вошли инициативные молодые люди от 14 до 31 года. Главная цель их работы – взаимодействие с местными органами самоуправления, а также участие в общественной и социальной жизни города.