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Строили около трёх лет. Аварийно-спасательная часть №27 Минска получила новое здание

25 января 2021 15:49
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Новости Беларуси. Новое здание получила пожарная аварийно-спасательная часть № 27, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь она находится на территории ТЭЦ-3.

Строили около трёх лет. Аварийно-спасательная часть №27 Минска получила новое здание-1

Строили объект около трех лет. Сейчас в двухэтажном здании созданы все условия для комфортной работы, учебы, тренировок и отдыха личного состава. Сделали новый гараж и современную диспетчерскую, комнату психологической разгрузки и учебный класс.

Строили около трёх лет. Аварийно-спасательная часть №27 Минска получила новое здание-4

На открытой площадке оборудован спортгородок с многофункциональными тренажерами, установлена учебная башня. Все это позволит спасателям больше внимания уделять профессиональным навыкам.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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