Строили около трёх лет. Аварийно-спасательная часть №27 Минска получила новое здание

Новости Беларуси. Новое здание получила пожарная аварийно-спасательная часть № 27, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Теперь она находится на территории ТЭЦ-3.
Новости Беларуси. Новое здание получила пожарная аварийно-спасательная часть № 27, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Теперь она находится на территории ТЭЦ-3.
Строили объект около трех лет. Сейчас в двухэтажном здании созданы все условия для комфортной работы, учебы, тренировок и отдыха личного состава. Сделали новый гараж и современную диспетчерскую, комнату психологической разгрузки и учебный класс.
На открытой площадке оборудован спортгородок с многофункциональными тренажерами, установлена учебная башня. Все это позволит спасателям больше внимания уделять профессиональным навыкам.