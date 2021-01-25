Строили около трёх лет. Аварийно-спасательная часть №27 Минска получила новое здание

Теперь она находится на территории ТЭЦ-3.

Строили объект около трех лет. Сейчас в двухэтажном здании созданы все условия для комфортной работы, учебы, тренировок и отдыха личного состава. Сделали новый гараж и современную диспетчерскую, комнату психологической разгрузки и учебный класс.