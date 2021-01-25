На проспекте Независимости из-за замены арматуры отключали отопление. Будут ли снова перекрывать подачу тепла?

Новости Беларуси. На проспекте Независимости возле домов № 44 и 46 прошли плановые работы по замене арматуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На проспекте Независимости возле домов № 44 и 46 прошли плановые работы по замене арматуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сотрудники тепловых сетей специально ждали плюсовой температуры. Как только погода позволила, организовали один из этапов. Поэтому на время было отключено теплоснабжение.
Кстати, больше такие меры не предусмотрены. Отключение на время будет только с другой стороны улицы.
Замена арматуры была запланирована в рамках годового капитального ремонта этого участка теплосетей. Теперь здесь будет полностью новая труба.