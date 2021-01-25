На проспекте Независимости из-за замены арматуры отключали отопление. Будут ли снова перекрывать подачу тепла?

Новости Беларуси. На проспекте Независимости возле домов № 44 и 46 прошли плановые работы по замене арматуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники тепловых сетей специально ждали плюсовой температуры. Как только погода позволила, организовали один из этапов. Поэтому на время было отключено теплоснабжение.