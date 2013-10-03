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Стрелки часов перед парком Челюскинцев в Минске остановились

03 октября 2013 19:29
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Новости Беларуси. Сказка о потерянном времени. Импровизированный городской Биг-Бен расходится в показаниях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Если хотите задержать бег жизни хоть на мгновение, вам к парку Челюскинцев. Здесь время остановилось. И даже не на миг. Стрелки на огромных часах замерли и сбивают с толку прохожих. Несмотря на то, что на момент съемок точное время в Минске - без пятнадцати двенадцать, столичные ходики на башне постоянно показывают пять минут первого.

Иногда время на часах совпадает с реальным, но это лишь два раза в сутки. Парадоксально то, что импровизированный Биг-Бен находится на здании часового завода.
 

# общество # Достопримечательности Минска

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