Стрелки часов перед парком Челюскинцев в Минске остановились

Новости Беларуси. Сказка о потерянном времени. Импровизированный городской Биг-Бен расходится в показаниях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.



Если хотите задержать бег жизни хоть на мгновение, вам к парку Челюскинцев. Здесь время остановилось. И даже не на миг. Стрелки на огромных часах замерли и сбивают с толку прохожих. Несмотря на то, что на момент съемок точное время в Минске - без пятнадцати двенадцать, столичные ходики на башне постоянно показывают пять минут первого.



Иногда время на часах совпадает с реальным, но это лишь два раза в сутки. Парадоксально то, что импровизированный Биг-Бен находится на здании часового завода.

