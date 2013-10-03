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Александр Радьков от имени президента поздравил педагогов с грядущим Днем учителя

03 октября 2013 18:47
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Новости Беларуси. Белорусское учительство является надежной опорой государства. Об этом сказано в приветствии главы государства педагогическим работникам. Его в преддверии Дня учителя озвучил сегодня Александр Радьков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый заместитель главы Администрации Президента посетил Лицей БГУ. Многие его учащиеся — победители и призеры международных предметных олимпиад. Университетский лицей — еще и площадка для инноваций в образовательной сфере. Так, недавно здесь открыли виртуальную школу. Интеллектуальное оборудование скоро появятся во многих учебных заведениях. Сегодня это залог успеха в учёбе и развитии детей.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Нельзя говорить, например, гуманитарное образование, естественное образование. Изучать надо. И конечно, изучать, чтобы понимать, как эти ребята в лицее - и задачки порешать, и с компьютером поработать, и пообщаться друг с другом. Это все - образование. А если еще и учитель рядом интересный, живой, который горит, который ведет, мы тогда всегда будем в образовании как и были - лучшими.

Ангелина Кхативадо, призер международной олимпиады по наукам о земле:
Преподаватели и система заинтересовали нас в предмете и участии в олимпиадном движении, в самом процессе.

# общество # Образование в Беларуси # Александр Радьков # Ангелина Кхативадо

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