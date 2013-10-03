Контейнеры для раздельного сбора макулатуры появились в Минске

Новости Беларуси. Ноу-хау на улице Слесарной в Минске. Во дворе 20-го дома появились контейнеры для раздельного сбора макулатуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.



Проект пока пилотный. Первопроходцем стал Партизанский район. Здесь уже есть синие и желтые контейнеры для пластика и стекла, теперь появились и зеленые - для макулатуры. По всему району установили более 130 урн. За правильной сортировкой мусора будут следить дворники. Если проект оправдает себя, эстафету по раздельному сбору вторсырья подхватят и другие районы.



Наталья Бекиш, заместитель директора по благоустройству ЖЭС №3 партизанского района:

Жильцы, видя такой контейнер, начинают более активно выбрасывать туда макулатуру, бумагу, упаковочный материал. В неделю мы в среднем вывозим макулатуры где-то около тонны.

