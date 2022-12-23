«Пытаются формировать отрицательный миф». Почему правительству Прибалтики невыгоден белорусский безвиз?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Многое в этом мире человек замечает и познает на контрасте. Порой необходимо оказаться в атмосфере каких-то полярных условий или в гуще иных событий, чтобы взглянуть на что-то в жизни по-новому. С этого года Беларусь открыла возможность безвизового посещения нашей страны для народа Латвии, Литвы и Польши. Это решение стало символом нашей открытости и гостеприимства. Оно давало возможность приехать и убедиться на личном опыте, что из себя представляет современная Беларусь. Однако в контексте событий в мире это решение имеет и политическое значение для нашей страны. Ведь уже не секрет, что для народов Прибалтики и Польши вокруг Беларуси теперь пытаются формировать отрицательный миф. До тех пор, пока проезд был закрыт или оставался усложнен, вводить людей в заблуждение о нашей стране было гораздо проще.

С этой позиции наш безвиз для политиков Литвы, Латвии, Польши абсолютно не выгоден. Поскольку он косвенно обличает их скрытую ложь, когда народ приезжает к нам и сопоставляет реальность с тем, что им за границей рассказывают. С обретенным положительным опытом отрицательный миф рассеивается. Однако психологически перед зарубежными гостями встает принципиально важный вопрос: а может быть их местные власти не только о Беларуси врут? К тому же новый реалистичный взгляд в корне меняет «картинку» по санкционной политике, которая под углом личного благоприятного опыта уже не кажется хоть в чем-то необходимой мерой.