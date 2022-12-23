«Пытаются формировать отрицательный миф». Почему правительству Прибалтики невыгоден белорусский безвиз?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Многое в этом мире человек замечает и познает на контрасте. Порой необходимо оказаться в атмосфере каких-то полярных условий или в гуще иных событий, чтобы взглянуть на что-то в жизни по-новому. С этого года Беларусь открыла возможность безвизового посещения нашей страны для народа Латвии, Литвы и Польши. Это решение стало символом нашей открытости и гостеприимства. Оно давало возможность приехать и убедиться на личном опыте, что из себя представляет современная Беларусь. Однако в контексте событий в мире это решение имеет и политическое значение для нашей страны. Ведь уже не секрет, что для народов Прибалтики и Польши вокруг Беларуси теперь пытаются формировать отрицательный миф. До тех пор, пока проезд был закрыт или оставался усложнен, вводить людей в заблуждение о нашей стране было гораздо проще.
С этой позиции наш безвиз для политиков Литвы, Латвии, Польши абсолютно не выгоден. Поскольку он косвенно обличает их скрытую ложь, когда народ приезжает к нам и сопоставляет реальность с тем, что им за границей рассказывают. С обретенным положительным опытом отрицательный миф рассеивается. Однако психологически перед зарубежными гостями встает принципиально важный вопрос: а может быть их местные власти не только о Беларуси врут? К тому же новый реалистичный взгляд в корне меняет «картинку» по санкционной политике, которая под углом личного благоприятного опыта уже не кажется хоть в чем-то необходимой мерой.
Алена Дзиодзина:
И третий удар по зарубежной политике приходится в том, что на контрасте опыта, что у нас хорошо, заметно, насколько прибалтам с поляками плохо. Образно говоря, наш безвиз – это своего рода мощнейший ультрафиолетовый фонарь, который обличает слишком много пятен на их зарубежной политике. По этим причинам возможность «облегченно» посетить Беларусь изначально их местным властям пришлась не по нраву. Зато народ оценил. С позиции своей политической выгоды местные власти Польши, Латвии и Литвы пытались чинить препятствия на пути людей к нам. Не напрямую – запугивая. Из серии «как бы чего не вышло». Накануне Александр Лукашенко одобрил безвизовый въезд еще на весь следующий год. Люди снова порадовались. А местные власти, увы, огорчились.
Еще год. Целый год свободный въезд в Беларусь будет рассеивать их напускной туман, развенчивать зарубежные мифы и бросать тень на их великолепный демократический имидж. Иначе как объяснить, что вокруг нашего приглашения вновь пытаются формировать отрицательный миф. И снова на базе страхов. Но в этот раз появилась «конкретика»: истории о том, как люди у нас пропали, конспирологические теории про возможность вербовки нашими спецслужбами. На полном серьезе службы госбезопасности наших соседних стран дают информацию в СМИ о том, где завербуют и как, едва наш гость переступит границу… В таком ключе продление на безвизовый въезд в Беларусь осветили в зарубежных СМИ, пытаясь убедить своих людей, что мы – недружественная страна. Как бы снова с заботой, как бы снова сообщая правду.
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