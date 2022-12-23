Правда, от которой стынет кровь. Анонс специального репортажа на СТВ
Новости Беларуси. Какими фактами пополнилось уголовное дело о геноциде белорусского народа? Что покажут в новом музее Хатыни? И сколько оцифрованных памятников на интерактивной карте Беларуси? Год исторической памяти подходит к завершению. Мы подвели итоги, и они вас точно удивят. Смотрите сегодня, 23 декабря, в специальном репортаже в 20:40 на СТВ.
Правда, от которой стынет кровь.
Только в Республике Беларусь на сегодня больше 17 тысяч архивных, большинство из них засекречено, уголовных дел в отношении нацистских преступников и их пособников.
Гордость белорусов, которую не сломить провокациями.
Я очень довольна, что я высказала свое отношение к этим подонкам.
И один моральный долг на все поколения.
Каждый молодой человек мечтает приложить руку к чему-то великому.
Год исторической памяти. Итоги в специальном репортаж СТВ. Смотрите сегодня сразу после вечернего информационного канала.
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