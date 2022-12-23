Прямой эфир

Правда, от которой стынет кровь. Анонс специального репортажа на СТВ

23 декабря 2022 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Какими фактами пополнилось уголовное дело о геноциде белорусского народа? Что покажут в новом музее Хатыни? И сколько оцифрованных памятников на интерактивной карте Беларуси? Год исторической памяти подходит к завершению. Мы подвели итоги, и они вас точно удивят. Смотрите сегодня, 23 декабря, в специальном репортаже в 20:40 на СТВ.  

Правда, от которой стынет кровь. Анонс специального репортажа на СТВ-1

Правда, от которой стынет кровь.  

Правда, от которой стынет кровь. Анонс специального репортажа на СТВ-4

Только в Республике Беларусь на сегодня больше 17 тысяч архивных, большинство из них засекречено, уголовных дел в отношении нацистских преступников и их пособников.  

Гордость белорусов, которую не сломить провокациями.  

Правда, от которой стынет кровь. Анонс специального репортажа на СТВ-7

Я очень довольна, что я высказала свое отношение к этим подонкам.  

И один моральный долг на все поколения.  

Правда, от которой стынет кровь. Анонс специального репортажа на СТВ-10

Каждый молодой человек мечтает приложить руку к чему-то великому.  

Правда, от которой стынет кровь. Анонс специального репортажа на СТВ-13

Год исторической памяти. Итоги в специальном репортаж СТВ. Смотрите сегодня сразу после вечернего информационного канала.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Год исторической памяти # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЗРК «Тор-М2К» поступили в Беларусь. Рассказываем, что они могут
23 декабря 2022 07:36

ЗРК «Тор-М2К» поступили в Беларусь. Рассказываем, что они могут

Дальше от бортика не могу отодвинуться. Как научиться кататься на коньках и побороть страх упасть на льду?
23 декабря 2022 07:30

Дальше от бортика не могу отодвинуться. Как научиться кататься на коньках и побороть страх упасть на льду?

«Желания бросить не было». Как тяжёлая травма не заставила биатлонистку покинуть спорт
23 декабря 2022 06:59

«Желания бросить не было». Как тяжёлая травма не заставила биатлонистку покинуть спорт