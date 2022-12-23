Правда, от которой стынет кровь. Анонс специального репортажа на СТВ

Новости Беларуси. Какими фактами пополнилось уголовное дело о геноциде белорусского народа? Что покажут в новом музее Хатыни? И сколько оцифрованных памятников на интерактивной карте Беларуси? Год исторической памяти подходит к завершению. Мы подвели итоги, и они вас точно удивят. Смотрите сегодня, 23 декабря, в специальном репортаже в 20:40 на СТВ.

Правда, от которой стынет кровь.

Только в Республике Беларусь на сегодня больше 17 тысяч архивных, большинство из них засекречено, уголовных дел в отношении нацистских преступников и их пособников.

Я очень довольна, что я высказала свое отношение к этим подонкам.

И один моральный долг на все поколения.