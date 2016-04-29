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С 1 мая по 30 сентября пенсионеры будут ездить на пригородных поездах за полцены

29 апреля 2016 14:52
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Новости Беларуси. В Беларуси в период сезонных сельскохозяйственных работ с 1 мая по 30 сентября пенсионеры получат право на экономию 50% стоимости проезда в поездах региональных линий эконом-класса в пригородных электричках и дизельных поездах. Вместе с тем льгота не предоставляется на проезд в электропоездах региональных линий бизнес-класса и в поездах городских линий.

Для приобретения проездных документов со скидкой пассажирам необходимо предъявлять оригиналы пенсионных удостоверений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Пенсионеры

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