Страстная пятница – сегодня православные вспоминают страдания и смерть Иисуса

Новости Беларуси. Дорога к радости. Страстная пятница сегодня, 14 апреля, у православных. Верующие в последние предпасхальные дни готовятся прославить Воскресение Христа и вспоминают страдания и смерть Иисуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.