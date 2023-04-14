Страстная пятница – сегодня православные вспоминают страдания и смерть Иисуса

Новости Беларуси. Дорога к радости. Страстная пятница сегодня, 14 апреля, у православных. Верующие в последние предпасхальные дни готовятся прославить Воскресение Христа и вспоминают страдания и смерть Иисуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Великий пяток – самый скорбный день, в храмах совершают вынос плащаницы (ее украшают цветами в память о том, как помазали жены-мироносицы благовониями тело погребенного учителя) и чин погребения. Послезавтра, 16 апреля, – главный праздник церковного календаря – Пасха.