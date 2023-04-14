«Ребята знают своё дело». Как проверяют боеготовность белорусской армии?

Новости Беларуси. Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил проводится по поручению Президента. В ее рамках у военнообязанных одного из соединений организован полный цикл занятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, на нескольких полигонах осуществляется сперва одиночная подготовка военнообязанных, а затем их слаживание в составе подразделений.

Александр Сапон, военнообязанный:

Нужно, чтобы люди, которые долго не служили уже, вспомнили свои навыки. Они должны оттачивать их, чтобы уметь все делать. Со временем оно забывается.

Руслан Байрон, военнообязанный:

Инструктора, ребята знают свое дело. Довольно хорошо показывают, доступно объясняют для каждого.