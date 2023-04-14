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«Ребята знают своё дело». Как проверяют боеготовность белорусской армии?

14 апреля 2023 07:40
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Новости Беларуси. Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил проводится по поручению Президента. В ее рамках у военнообязанных одного из соединений организован полный цикл занятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, на нескольких полигонах осуществляется сперва одиночная подготовка военнообязанных, а затем их слаживание в составе подразделений.

«Ребята знают своё дело». Как проверяют боеготовность белорусской армии?-1

Александр Сапон, военнообязанный:
Нужно, чтобы люди, которые долго не служили уже, вспомнили свои навыки. Они должны оттачивать их, чтобы уметь все делать. Со временем оно забывается.

«Ребята знают своё дело». Как проверяют боеготовность белорусской армии?-4

Руслан Байрон, военнообязанный:
Инструктора, ребята знают свое дело. Довольно хорошо показывают, доступно объясняют для каждого.

«Ребята знают своё дело». Как проверяют боеготовность белорусской армии?-7

Напомним, определить способность подразделений выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки – главная цель комплексной проверки.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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