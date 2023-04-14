Смолевичские музыканты взяли диплом на областном конкурсе. Как ансамбль готовится к выступлениям?

Новости Беларуси. Музыканты из Смолевичского района – дипломанты Минского областного конкурса «Крыніца натхнення». Он проходил в два этапа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала жюри дистанционно оценивало выступление участников. Затем финалисты показали свое мастерство в Минске. Смолевичский ансамбль «Созвучие» представил две композиции: «Поэму памяти Евгения Глебова» и современную пьесу «Попурри дэнс». В коллективе 12 человек. Сейчас ансамбль готовится к очередному конкурсу в Жодино.

Павел Поливко, директор Озерицко-Слободской детской школы искусств, участник ансамбля «Созвучие»:

Недавно мы с ансамблем «Созвучие» выступали на конкурсе в колледже искусств, где мы были удостоены чести лауреата II степени. Я тоже являюсь участником этого ансамбля, поэтому это тоже для меня своего рода честь – быть рядом с такими замечательными профессионалами-музыкантами.

Ольга Поливко, руководитель ансамбля «Созвучие» Озерицко-Слободской детской школы искусств:

Репертуар ансамбля достаточно разнообразный. Мы исполняем как произведения зарубежных композиторов, так и наших белорусских современных авторов. Как правило, аранжировки я в основном делаю сама на свой ансамбль, но из последних мы обращались к нашему современному композитору.

Светлана Мазанова, заместитель директора Озерицко-Слободской детской школы искусств, участница ансамбля «Созвучие»:

Занимаемся где-то раз в неделю, иногда и больше собираемся. Произведения у нас разнохарактерного плана, нам это очень нравится. Как вы заметили, коллектив очень молодой, разносторонний.