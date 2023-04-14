«Поездка в никуда». Поговорили с автором о создании интересной книги для подростков

Виктория Пожиток, автор книги:

Буквально на днях вышла моя книга «Поездка в никуда», я участвовала в конкурсе ЛитUP и выиграла там. Моя книга, хотя и достаточно большая, но разделена на маленькие главы. Я считаю, что очень удобно и интересно читать маленькие главы. В ней мальчик по имени Питер Фин переезжает на другую улицу. При своем переезде попадает в другую вселенную. Там с ним происходят невероятные приключения и фантастические события. Он встречает там недоброжелателей и хороших друзей. Питер приходит в новую школу. Для всех переезд и переход из одной школы в другую – это очень сложно. Но Питер справляется с этим всем. В новой школе он находит себе друзей.

Моя книга очень хороша для подростков, так как в ней рассказано все, что происходит с подростками в школе, но еще очень много фантастического, невероятного. Книгу я назвала «Поездка в никуда», потому что Питер при переезде попадает туда, о чем он никогда не знал. Он попадает в другую вселенную. Изначально этого даже не осознает. Он не знает, куда он попал, поэтому и в никуда. Питер справляется со всеми неудачами и неприятностями, которые стоят у него на пути.