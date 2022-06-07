Игорь Брыло на открытии «Белагро»: желающих предприятий было гораздо больше, нежели места

Новости Беларуси. Самый масштабный аграрный форум на постсоветском пространстве «Белагро –2022» официально открыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и в 2021 году, площадкой проведения стал «Великий камень».

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

По сравнению с прошлым годом уже нет места технике по количеству. Мы сделали несколько дополнительных рядов, где представлены «Амкодор», МАЗ, «Гомсельмаш», Тракторный завод. Там достаточно много новых экспонатов. Традиционно мы проводим «Чемпион вкуса», дегустацию нашей продукции. Желающих перерабатывающих предприятий было гораздо больше, нежели места, которое имеется здесь. Помимо всех официальных встреч, различного рода переговоров, конкурсов, выставок, здесь с утра до вечера будут песни и пляски. Конечно, прежде всего хочется создать хорошее настроение для наших людей.