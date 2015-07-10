Страницы с ароматом роз. Сказочный сад писательницы Натальи Батраковой

Ароматная розовая аллея и волшебный сад с кувшинками и рыбками. Добро пожаловать в настоящую сказку - сад Наталь Батраковой.

Помните известную фразу из «Маленького принца»: «Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдала ей всю душу!» Действительно, когда всё делаешь с любовью, получаешь цельную отдачу.

Так, сложно представить, что ещё 16 лет назад здесь был пустой земельный участок.

Замечательной писательнице Наталье Батраковой вместе с мужем удалось превратить его в удивительную оранжерею под открытым небом. Такой Ботанический сад в миниатюре.

Здесь успокаивает журчание воды и создаётся впечатление, что вы в прекрасном саду из некой пьесы - вне времени.

Роман со цветами у талантливой поэтессы начался с детства.

Зелёная галерея с уютными комнатами. Продолговатая форма участка и грамотная планировка позволила хозяевам сада гармонично разбить его на разные зоны.